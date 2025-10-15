Viabilità, al via i lavori di asfaltatura sulla SR PN57 a Campone

Da lunedì 20 ottobre prenderanno il via i lavori di asfaltatura della Strada regionale PN57 a Campone, nell’ambito del progetto P576, il piano di manutenzione straordinaria della rete viaria gestito dall’Ente di decentramento regionale di Pordenone. Le opere, eseguite da Fvg Strade, prevedono interventi di fresatura e posa del nuovo manto stradale, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, comfort e qualità della percorrenza lungo una delle direttrici principali della zona montana.

Amirante: “La sicurezza stradale è una priorità costante”

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha sottolineato come l’intervento rappresenti un tassello fondamentale della strategia regionale per la manutenzione della rete viaria: “La sicurezza delle nostre strade è una priorità costante: con questo intervento a Campone garantiamo un collegamento più sicuro e una migliore qualità di percorrenza per cittadini e turisti”.

Un intervento atteso e necessario per la mobilità locale

Il rifacimento dell’asfalto sulla SR PN57 non è solo un’opera di manutenzione tecnica, ma un intervento di rilievo per la mobilità e la vivibilità del territorio montano. “Si tratta di un intervento atteso e necessario – ha aggiunto Amirante – che rientra nel piano di manutenzione diffusa volto a garantire maggiore sicurezza e qualità della viabilità in tutta la regione”.

Programma P576: manutenzione diffusa su tutto il territorio

Il programma P576 proseguirà nei prossimi mesi con lavori su altre tratte della rete regionale, in base a una pianificazione che terrà conto delle condizioni meteo, per garantire la corretta esecuzione e la durabilità delle opere.

“Proseguiamo con costanza – ha concluso l’assessore – nella manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità regionale, per mantenere in efficienza e sicurezza il patrimonio stradale, anche nei contesti più periferici e montani del Friuli-Venezia Giulia”.

