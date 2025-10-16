Due arresti ai confini di Trieste: sequestrati 178 grammi di marijuana

Nei giorni scorsi la Compagnia della Guardia di Finanza di Muggia ha eseguito due arresti nell’ambito del potenziamento dei controlli economico-finanziari sul territorio, attività svolta in coordinamento con la Prefettura di Trieste. Le operazioni, condotte in due distinti interventi presso i valichi confinari di Fernetti e Pese, hanno portato al sequestro di 178 grammi di marijuana e alla cattura di un ricercato svizzero.

Arrestato un cittadino croato a Fernetti

Il primo intervento si è svolto al valico di Fernetti, dove una pattuglia del nucleo mobile della Compagnia di Muggia ha fermato un’auto con targa straniera. I militari, insospettiti dal forte odore proveniente dal veicolo, hanno proceduto a una perquisizione approfondita.

All’interno di un borsone, abilmente occultata, è stata rinvenuta una sostanza presumibilmente stupefacente, poi confermata come marijuana grazie al test rapido drop-test.

Il quantitativo sequestrato, pari a 178 grammi, e le modalità di confezionamento hanno fatto escludere l’uso personale. Per questo motivo l’uomo, un cittadino croato, è stato arrestato in flagranza di reato e la sostanza sequestrata.

Sono in corso, su delega della Procura della Repubblica di Trieste, ulteriori indagini per verificare possibili collegamenti con reti di criminalità organizzata.

Fermato a Pese un ricercato svizzero

Nel corso di una seconda operazione, i finanzieri hanno intercettato un autoveicolo straniero presso il valico stradale di Pese, in uscita dal territorio nazionale. Alla guida c’era un cittadino svizzero, risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia.

L’uomo era infatti condannato per detenzione e traffico di stupefacenti. Dopo i rilievi identificativi, è stato arrestato e condotto al carcere del Coroneo di Trieste, dove sconterà la pena.

Controlli intensificati ai confini

Le due operazioni confermano la costante attenzione delle Fiamme Gialle al controllo dei flussi transfrontalieri, con particolare riguardo alla lotta contro il traffico di droga e al contrasto di ogni forma di criminalità internazionale.

Grazie alla sinergia tra Guardia di Finanza e Prefettura di Trieste, i confini restano presidiati e le attività di contrasto proseguono in modo sistematico per garantire sicurezza e legalità sul territorio.

