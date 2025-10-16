Polizia Locale Trieste: identificati tre responsabili di incidenti con fuga

TRIESTE – Tre diversi episodi di danneggiamento e fuga sono stati risolti grazie all’abilità e alla pazienza investigativa della Polizia Locale di Trieste, che ha individuato i responsabili attraverso un’analisi minuziosa delle immagini di videosorveglianza cittadina. Gli incidenti avevano coinvolto veicoli regolarmente parcheggiati, provocando danni significativi e lasciando sul posto poche tracce utili.

Indagini complesse ma risolutive

“I danni ai veicoli erano significativi, ma la scarsità di elementi reperibili e l’assenza di testimoni hanno reso le indagini inizialmente difficoltose”, ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Caterina de Gavardo, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli agenti.

Nonostante le difficoltà, gli operatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei sinistri grazie all’uso delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di individuare dettagli decisivi per risalire ai veicoli coinvolti.

Dalla targa agli adesivi: l’occhio attento degli agenti

Secondo la nota diffusa dalla Polizia Locale, gli agenti hanno condotto un “accurato lavoro di osservazione”, analizzando immagini e fotogrammi per isolare minimi particolari come adesivi, porzioni di targa e il modello dei mezzi sospetti.

Incrociando queste informazioni con controlli visivi sui veicoli potenzialmente coinvolti, è stato possibile verificare la compatibilità dei danni e identificare con certezza i conducenti responsabili.

Le conseguenze per chi scappa dopo un incidente

La Polizia Locale ha colto l’occasione per ricordare che allontanarsi dal luogo dell’incidente non è mai una buona scelta.

Nel caso di sinistri con soli danni materiali, il Codice della Strada prevede una sanzione di 302 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente.

Ben più grave è invece la fuga con omissione di soccorso, quando siano presenti lesioni personali: in questi casi scatta una denuncia penale, con processo, spese legali, sospensione della patente da 1 a 3 anni e 10 punti in meno.

136 incidenti con fuga nel 2025

Dall’inizio dell’anno, la Polizia Locale di Trieste è intervenuta su 136 incidenti con fuga, 16 dei quali con omissione di soccorso. Numeri che dimostrano come questo tipo di condotte resti purtroppo frequente, ma anche come il sistema di videosorveglianza e la professionalità degli operatori rappresentino oggi un valido strumento per garantire giustizia e sicurezza sulle strade.

