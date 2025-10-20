Economia & Lavoro
Poste Italiane assume nuovi portalettere in Friuli-Venezia Giulia
Assunzioni Poste Italiane in Friuli-Venezia Giulia: selezioni per portalettere a tempo determinato fino al 22 ottobre 2025
Poste Italiane ha avviato una nuova campagna di reclutamento di portalettere in diverse regioni italiane, tra cui il Friuli-Venezia Giulia, con posizioni aperte nelle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.
L’azienda, che conta oltre 120 anni di storia e una rete capillare su tutto il territorio nazionale, offre contratti a tempo determinato per il recapito di pacchi, lettere e raccomandate nell’area di competenza.
Come candidarsi
Per partecipare alla selezione, è necessario inserire il proprio curriculum vitae entro mercoledì 22 ottobre 2025 sul sito ufficiale di Poste Italiane, nella sezione “Carriere – Posizioni Aperte”.
Durante la compilazione, i candidati potranno indicare l’area territoriale di preferenza, scegliendo la provincia in cui desiderano operare.
I requisiti richiesti
I requisiti minimi per candidarsi sono:
- Diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100, oppure laurea triennale o magistrale;
- Patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali;
- Non è richiesta alcuna esperienza o conoscenza specialistica pregressa.
Poste Italiane sottolinea come il patrimonio di competenze ed esperienze personali rappresenti per l’azienda un valore chiave nel processo di selezione e inserimento.
Un gruppo al servizio del Paese
Il Gruppo Poste Italiane continua a essere una delle realtà più importanti del panorama economico nazionale.
Oltre alla sua presenza capillare, l’azienda pone grande attenzione a sostenibilità, innovazione digitale e coesione sociale, considerati pilastri strategici della propria missione.
Grazie a questa nuova campagna di assunzioni, Poste Italiane mira a rafforzare i servizi di recapito e a creare nuove opportunità di lavoro in una regione – il Friuli-Venezia Giulia – che continua a essere un punto nevralgico per la logistica del Nordest.
