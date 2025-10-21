Okoye e Zaniolo salvano l’Udinese: pari di forza a Cremona

Un punto prezioso, un gol liberatorio. L’Udinese torna da Cremona con un pareggio che vale più di quanto dica il risultato. Finisce 1-1 allo stadio “Zini” contro una Cremonese aggressiva e vivace, ma incapace di concretizzare le proprie occasioni.

A decidere la serata, il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo, che dopo dieci mesi ritrova la rete e regala ai bianconeri un pari di sostanza e coraggio.

Primo tempo difficile: Cremonese avanti, Udinese in affanno

La partita si mette subito in salita. Dopo appena quattro minuti, Terracciano porta in vantaggio la Cremonese con un colpo di testa su punizione di Vandeputte.

Il rientrante Okoye, reduce dalla squalifica, può solo guardare il pallone infilarsi sotto la traversa.

L’Udinese prova a reagire ma fatica a costruire: il ritmo è basso e le idee scarseggiano.

Solo Atta prova a scuotere i compagni con qualche iniziativa personale, mentre Zaniolo fatica a trovare spazio tra le linee.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Bonazzoli, che centra una traversa, e con Vardy, sempre minaccioso ma impreciso sottoporta.

I bianconeri chiudono il primo tempo sotto nel punteggio, ma restano in partita grazie alla solidità difensiva e alla concentrazione di Baschirotto, autore di una prova generosa.

Ripresa di reazione: Zaniolo si accende e colpisce

Nella ripresa cambia tutto. L’Udinese cresce, alza il baricentro e trova finalmente il suo leader tecnico: Zaniolo.

È lui a guidare la riscossa friulana con una giocata di classe. Controllo elegante, verticalizzazione millimetrica e poi corsa a raccogliere il cross di Zanoli, chiudendo l’azione con un colpo di testa vincente.

Un gol da campione, il primo in bianconero, che vale l’1-1 e riaccende entusiasmo e fiducia.

La Cremonese prova a reagire, ma Okoye si oppone con sicurezza. Vardy fallisce due colossali palle gol, mentre i bianconeri, galvanizzati dal pari, sfiorano il vantaggio con Davis, entrato al posto di Zaniolo, autore di un diagonale di poco fuori.

Il muro bianconero tiene: un punto che vale

Nel finale, i grigiorossi spingono con gli ingressi di Vazquez e Sarmiento, ma trovano davanti un muro friulano compatto e determinato.

Okoye chiude lo specchio, Perez e Kristensen respingono tutto, e la squadra di Cioffi porta a casa un pareggio importante per morale e classifica.

Lo “Zini” applaude, ma il sorriso più grande è quello di Zaniolo, tornato al gol e simbolo di una Udinese in ripresa, che ha saputo reagire dopo un primo tempo complicato.

