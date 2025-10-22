Seguici su

Osterie Slow Food 2026: le 11 premiate in Friuli-Venezia Giulia

Undici osterie del Friuli-Venezia Giulia conquistano la Chiocciola nella Guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food
Osteria
Osteria ( © Depositphotos)

Si rinnova l’appuntamento con la Guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food, il volume che ogni anno celebra le migliori tavole popolari del Paese, premiando i locali che custodiscono e tramandano la tradizione gastronomica italiana con passione e autenticità.
Come sempre, l’obiettivo è quello di valorizzare le cucine genuine, legate al territorio e ai prodotti locali, simbolo di una ristorazione che sa unire qualità, ospitalità e prezzi accessibili.

La Chiocciola: simbolo di eccellenza e autenticità

Il riconoscimento più ambito è la Chiocciola, marchio distintivo delle osterie che incarnano pienamente lo spirito Slow Food: cucina buona, pulita e giusta.
Nell’edizione 2026, le Chiocciole aumentano da 325 a 337, segno di una crescita continua della qualità e della ricerca gastronomica in tutta Italia.
La Campania conquista la vetta con 39 osterie premiate, confermandosi la regione dove – secondo Slow Food – si mangia meglio al mondo.
Seguono la Toscana con 30 indirizzi e il Piemonte con 29 osterie, a testimonianza della straordinaria ricchezza culinaria italiana.

Undici Chiocciole per il Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione di grande tradizione gastronomica, con undici osterie premiate nella nuova edizione della guida.
Un risultato che esalta il legame profondo tra territorio, cucina e convivialità, elementi fondanti della cultura del FVG.
Ecco le osterie premiate con la Chiocciola Slow Food 2026:

  • Borgo PoscolleCavazzo Carnico (Udine)
  • RosenbarGorizia
  • La StellaMeduno (Pordenone)
  • Ivana & SecondoPinzano al Tagliamento (Pordenone)
  • Allo StorionePrata di Pordenone (Pordenone)
  • DevetakSavogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci (Gorizia)
  • Da AlviseSutrio (Udine)
  • Antica Trattoria MenarostiTrieste
  • L’ApprodoTrieste
  • Antica Trattoria SubanTrieste
  • Stella d’OroVerzegnis (Udine)

Un riconoscimento che racconta identità e territorio

Le osterie premiate rappresentano un viaggio attraverso i sapori e le storie del territorio: dai piatti di montagna della Carnia alle tradizioni marinare triestine, fino alle specialità contadine del Pordenonese.
Ogni Chiocciola è un invito a scoprire una cucina autentica, fatta di ingredienti locali, ricette tramandate e un’accoglienza che sa di casa.
Un riconoscimento che valorizza il ruolo delle osterie come custodi dell’identità gastronomica regionale e protagoniste del turismo enogastronomico in crescita.

