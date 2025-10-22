Osterie Slow Food 2026: le 11 premiate in Friuli-Venezia Giulia

Si rinnova l’appuntamento con la Guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food, il volume che ogni anno celebra le migliori tavole popolari del Paese, premiando i locali che custodiscono e tramandano la tradizione gastronomica italiana con passione e autenticità.

Come sempre, l’obiettivo è quello di valorizzare le cucine genuine, legate al territorio e ai prodotti locali, simbolo di una ristorazione che sa unire qualità, ospitalità e prezzi accessibili.

La Chiocciola: simbolo di eccellenza e autenticità

Il riconoscimento più ambito è la Chiocciola, marchio distintivo delle osterie che incarnano pienamente lo spirito Slow Food: cucina buona, pulita e giusta.

Nell’edizione 2026, le Chiocciole aumentano da 325 a 337, segno di una crescita continua della qualità e della ricerca gastronomica in tutta Italia.

La Campania conquista la vetta con 39 osterie premiate, confermandosi la regione dove – secondo Slow Food – si mangia meglio al mondo.

Seguono la Toscana con 30 indirizzi e il Piemonte con 29 osterie, a testimonianza della straordinaria ricchezza culinaria italiana.

Undici Chiocciole per il Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione di grande tradizione gastronomica, con undici osterie premiate nella nuova edizione della guida.

Un risultato che esalta il legame profondo tra territorio, cucina e convivialità, elementi fondanti della cultura del FVG.

Ecco le osterie premiate con la Chiocciola Slow Food 2026:

Borgo Poscolle – Cavazzo Carnico (Udine)

– Cavazzo Carnico (Udine) Rosenbar – Gorizia

– Gorizia La Stella – Meduno (Pordenone)

– Meduno (Pordenone) Ivana & Secondo – Pinzano al Tagliamento (Pordenone)

– Pinzano al Tagliamento (Pordenone) Allo Storione – Prata di Pordenone (Pordenone)

– Prata di Pordenone (Pordenone) Devetak – Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci (Gorizia)

– Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci (Gorizia) Da Alvise – Sutrio (Udine)

– Sutrio (Udine) Antica Trattoria Menarosti – Trieste

– Trieste L’Approdo – Trieste

– Trieste Antica Trattoria Suban – Trieste

– Trieste Stella d’Oro – Verzegnis (Udine)

Un riconoscimento che racconta identità e territorio

Le osterie premiate rappresentano un viaggio attraverso i sapori e le storie del territorio: dai piatti di montagna della Carnia alle tradizioni marinare triestine, fino alle specialità contadine del Pordenonese.

Ogni Chiocciola è un invito a scoprire una cucina autentica, fatta di ingredienti locali, ricette tramandate e un’accoglienza che sa di casa.

Un riconoscimento che valorizza il ruolo delle osterie come custodi dell’identità gastronomica regionale e protagoniste del turismo enogastronomico in crescita.

