Cane antidroga scopre un etto di droga vicino alle scuole di Udine

Un etto di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, è stato scoperto nei pressi delle scuole superiori di Udine durante due controlli del Nucleo cinofilo della Polizia locale. Gli interventi, svolti nelle mattinate del 4 e del 17 ottobre, hanno portato al sequestro di più di 100 grammi di droga, due bilancini di precisione e un coltello da cucina.

Il fiuto del cane antidroga

Determinante l’intervento del cane antidroga, che dopo aver segnalato alcuni studenti – risultati poi negativi al possesso di stupefacenti – ha condotto gli agenti verso i nascondigli nella vegetazione.

In viale Palmanova, vicino al liceo artistico Sello e allo Ial, sono stati trovati 42 grammi di hashish, 25 di cocaina e un bilancino. Al Centro Studi, invece, altri 38 grammi di cocaina, un secondo bilancino e un coltello.

“Un gesto di attenzione verso i giovani”

“Queste attività non vogliono essere un segnale di allarme, ma un gesto di attenzione verso i nostri giovani”, ha spiegato l’assessora alla Polizia locale Rosi Toffano, sottolineando che “i controlli servono a proteggere i ragazzi”, garantendo ambienti scolastici sicuri.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio promosse dal Comune di Udine. Un segnale concreto di attenzione, per assicurare che gli studenti vivano la scuola e la città in tranquillità.

