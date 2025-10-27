Bandiera di combattimento per nave Trieste, la città celebra la sua Marina

“Un orgoglio che va oltre i confini del Friuli-Venezia Giulia e abbraccia l’intero Paese”. Con queste parole il governatore Massimiliano Fedriga ha salutato ieri a Trieste la cerimonia di consegna della Bandiera di combattimento alla nave Trieste, nuova ammiraglia della Marina Militare italiana.

L’evento, che ha avuto luogo nel porto della città, ha rappresentato un momento di profondo significato patriottico e industriale, sottolineando il legame tra la città di Trieste, la cantieristica navale di eccellenza e la Marina italiana.

La cerimonia nel segno della storia e dell’identità

Alla cerimonia hanno preso parte il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, oltre agli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro.

Il momento non è stato scelto a caso, la consegna della Bandiera è coincisa con il 71° anniversario del ritorno di Trieste all’Italia, un ricordo che ha reso la cerimonia ancora più carica di significato civile e storico.

Fedriga: “Fincantieri è un modello di eccellenza italiana”

Nel suo intervento, Fedriga ha voluto ringraziare la Marina Militare per aver scelto Trieste come sede dell’evento e ha espresso un plauso speciale a Fincantieri, che ha realizzato la nave con competenze, tecnologia e know-how interamente italiani.

“È doveroso rivolgere i complimenti a Fincantieri– ha affermato il governatore – la cui eccellenza progettuale e produttiva consente di creare modelli di innovazione che rappresentano un valore non solo per il nostro Paese, ma anche per molte altre nazioni. Ne è esempio concreto la collaborazione con gli Stati Uniti”.

Innovazione e competitività internazionale

La nave Trieste, dotata delle più avanzate capacità tecnologiche, è il simbolo della forza industriale e dell’ingegno italiani.

“Questa è davvero un’eccellenza italiana che riesce a essere competitiva a livello internazionale”, ha concluso Fedriga, sottolineando come l’opera di Fincantieri rappresenti un modello di collaborazione tra pubblico e privato, in grado di coniugare innovazione, sostenibilità e orgoglio nazionale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook