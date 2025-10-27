Trieste Science+Fiction Festival 2025: programma, film e ospiti

Al via domani, martedì 28 ottobre, la 25ª edizione del Trieste Science+Fiction Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata al cinema e alla cultura del fantastico. La kermesse, che proseguirà fino a domenica 2 novembre, trasformerà il capoluogo giuliano in un punto di riferimento internazionale per appassionati, artisti e studiosi del genere.

Organizzato dal centro ricerche La Cappella Underground, il festival porta sul grande schermo oltre 50 anteprime cinematografiche tra mondiali, internazionali e nazionali, alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo.

25 anni di scienza e immaginazione

Per il suo anniversario d’argento, il Trieste Science+Fiction Festival promette un’edizione speciale e spettacolare, con un programma che intreccia cinema, letteratura, mostre, videogiochi e nuove tecnologie, in perfetto equilibrio tra scienza e fantascienza.

“Il team del festival ha lavorato instancabilmente per curare un programma irripetibile per il nostro 25° anniversario” – ha dichiarato il direttore artistico Alan Jones – “25 anni di selezione del meglio della fantascienza per il nostro pubblico fedele ed esigente. Quest’anno aspettatevi l’inaspettato: blockbuster imperdibili, indipendenti eccentrici, documentari che fanno riflettere, classici insoliti e ospiti celebri di altissimo livello per festeggiare 25 anni epici.”

Una grande inaugurazione al Politeama Rossetti

L’apertura ufficiale è in programma martedì 28 ottobre alle 20.00 al Politeama Rossetti, con la tradizionale cerimonia inaugurale seguita dalla proiezione in anteprima italiana del film “The Shrinking Man” (“L’Homme qui rétrécit”) di Jan Kounen, tratto dal celebre romanzo di Richard Matheson.

Nel ruolo del protagonista, Jean Dujardin, premio Oscar®, interpreta un uomo che, dopo una misteriosa contaminazione, inizia a rimpicciolirsi e a lottare per la sopravvivenza in un mondo divenuto gigantesco e ostile. L’anteprima è realizzata in collaborazione con Rai Cinema, alla presenza del regista.

Horror e rivisitazioni dark per la seconda proiezione

La serata inaugurale proseguirà sempre al Rossetti, alle 22:30, con la proiezione di “The Ugly Stepsister” (Svezia/Danimarca/Romania/Polonia, 2025) di Emilie Blichfeldt, una sorprendente rivisitazione in chiave body horror della fiaba di Cenerentola dei fratelli Grimm. Il film è presentato in anteprima in collaborazione con I Wonder Pictures.

Una settimana nel segno del fantastico

Con sei giorni di eventi, decine di proiezioni, ospiti internazionali e un pubblico in continua crescita, il Trieste Science+Fiction Festival conferma il proprio ruolo di punto di riferimento mondiale per il genere fantastico, unendo cultura, ricerca e spettacolo nel segno dell’immaginazione.

