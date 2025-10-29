Cento posti nel turismo, a Udine torna il Recruiting Day regionale

Giovedì 30 ottobre, a Palazzo Belgrado – sede della ex Provincia di Udine – si terrà un nuovo Recruiting Day organizzato e promosso dai Servizi per il lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con Confcommercio Udine.

L’appuntamento, che rientra nel percorso di incontro tra domanda e offerta nel settore turistico, offrirà cento posti di lavoro messi a disposizione da 25 strutture ricettive e pubblici esercizi del territorio.

Centinaia di candidature e 229 idonei ai colloqui

L’iniziativa ha suscitato un’ampia partecipazione: sono state 370 le candidature, corrispondenti a 281 persone che hanno potuto proporsi in più aree professionali.

Dopo la fase di selezione, 229 candidati idonei sono stati ammessi ai colloqui individuali che si terranno nel corso della giornata, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Il programma della giornata

La giornata inizierà alle 9.00 con l’arrivo delle aziende e l’allestimento degli spazi. I Servizi per il lavoro della Regione saranno presenti per supportare le imprese e offrire consulenza ai candidati, fornendo indicazioni utili su percorsi professionali, opportunità formative e incentivi all’assunzione.

Le figure professionali richieste

Le aziende partecipanti sono alla ricerca di personale in vista della stagione invernale e delle festività, con posizioni aperte in diversi ambiti del turismo e della ristorazione:

Accoglienza: receptionist, addetti al ricevimento, front office e marketing;

receptionist, addetti al ricevimento, front office e marketing; Sala e bar: responsabili, maître, camerieri, aiuto camerieri, baristi e banconieri;

responsabili, maître, camerieri, aiuto camerieri, baristi e banconieri; Cucina: cuochi, aiuto cuochi, addetti cucina e lavapiatti;

cuochi, aiuto cuochi, addetti cucina e lavapiatti; Pulizie e manutenzione: addetti alle pulizie e manutentori.

Confcommercio: “Valorizzare competenze e territorio”

«Il Recruiting Day di Udine rappresenta un altro passo importante del percorso condiviso tra Regione e Confcommercio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico e della ristorazione – sottolinea Alessandro Tollon, vicepresidente di Confcommercio Udine –. In un momento di forte ripresa dei flussi turistici, è fondamentale creare occasioni di confronto diretto tra imprese e potenziali lavoratori, valorizzando le competenze del territorio e offrendo concrete opportunità occupazionali».

