Oltre un chilo di droga nei tombini: blitz della Polizia Locale a Udine sud

Nei parchi e nelle zone isolate di Udine la droga si nasconde persino nei tombini. È proprio in un pozzetto dismesso per la raccolta delle acque meteoriche che gli agenti della Polizia Locale di Udine, con il supporto del cane antidroga Galant, hanno scoperto oltre un chilogrammo di hashish, suddiviso in panetti confezionati singolarmente e nascosti nel terreno.

Il rinvenimento è avvenuto in una zona isolata di Udine sud, nei pressi della linea ferroviaria, durante una serie di controlli mirati contro lo spaccio nelle aree pubbliche e verdi della città.

Un’operazione ad alto valore investigativo

Secondo quanto riferito dal Comando, il valore della droga sequestrata ammonta a diverse migliaia di euro sul mercato illegale, rendendo questo intervento uno dei sequestri più significativi dell’ultimo periodo.

L’operazione rientra nel piano di vigilanza e contrasto allo spaccio promosso dal Comune di Udine e dalla Polizia Locale, che da mesi presidiano parchi, giardini e aree sensibili della città. Le attività, svolte anche con l’ausilio del Nucleo cinofilo, hanno già portato a numerosi risultati concreti, contribuendo a rafforzare la sicurezza urbana e a limitare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

Toffano: “Una presenza costante per una città più sicura”

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Polizia locale Rosi Toffano, che ha sottolineato l’importanza di un controllo capillare del territorio: “Il lavoro della Polizia locale e dell’Unità cinofila conferma l’efficacia dei controlli sul territorio. Operazioni come questa dimostrano quanto sia importante mantenere una presenza costante nelle aree pubbliche e rafforzare la collaborazione tra i reparti. L’impegno quotidiano degli agenti contribuisce in modo concreto a rendere Udine una città più sicura e a tutelare la serenità dei cittadini”.

Un nuovo successo per il Nucleo cinofilo

Il sequestro rappresenta un nuovo successo per il Nucleo cinofilo della Polizia Locale di Udine, già protagonista, nel mese di ottobre, di due operazioni di rilievo nei pressi delle scuole cittadine. Anche in quelle circostanze erano stati rinvenuti materiali e sostanze riconducibili ad attività di spaccio, confermando la grande efficacia del lavoro congiunto tra agenti e cani antidroga.

Con il fiuto infallibile di Galant, Udine segna un altro importante passo avanti nella lotta allo spaccio e nella tutela della sicurezza urbana.

