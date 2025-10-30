Cervignano: inaugurato il nuovo Pet Store Conad per animali

CERVIGNANO DEL FRIULI – Il Sindaco Andrea Balducci ha tagliato il nastro del nuovo Pet Store Conad, inaugurato questa mattina in via Roma 38 alla presenza dell’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati, Luca Panzavolta.

350 metri quadrati dedicati agli animali

Il negozio, situato al primo piano del Conad Spesa Facile, offre 350 metri quadrati di superficie di vendita interamente dedicati all’alimentazione e alla cura degli animali da compagnia.

All’interno, i clienti trovano migliaia di referenze per ogni esigenza e servizi su misura, come l’incisione immediata delle medagliette e la bilancia per la pesatura.

Il Pet Store Conad è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13.

Nuove assunzioni e formazione

Per la gestione del punto vendita sono state assunte e formate due persone, pronte a fornire assistenza e consulenza personalizzata ai clienti.

Le dichiarazioni

Alla cerimonia erano presenti anche Andrea Mauro e Adriana Bonutto, soci della Alpha Supermercati snc, che gestisce entrambe le attività.

«Con questa inaugurazione — ha dichiarato Luca Panzavolta, AD di CIA-Conad — arricchiamo l’offerta dello Spesa Facile Conad con uno dei format più apprezzati. Sempre più famiglie ospitano animali domestici e Conad vuole offrire i propri valori distintivi: vicinanza al territorio, qualità, innovazione e prezzi competitivi».

