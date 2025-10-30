Decreto Flussi 2026-2028: come aderire con CONFAPI FVG

Per rispondere alla crescente difficoltà di reperimento di personale qualificato in tutti i settori, il nuovo Decreto Flussi 2026-2028 introduce quasi 500.000 ingressi per lavoro subordinato da Paesi con accordi di cooperazione migratoria con l’Italia. Si tratta di un bacino ampio che comprende, tra gli altri, Albania, Algeria, Bangladesh, India, Marocco, Filippine, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan e molti altri Stati, così da allineare fabbisogni delle imprese e disponibilità di competenze.

Il ruolo di CONFAPI FVG: intermediario abilitato

Grazie all’adesione al Protocollo di Intesa tra Confapi nazionale e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, CONFAPI FVG è abilitata a operare come soggetto intermediario per la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale. La metodologia è collaudata: l’Associazione segue da anni le pratiche del Decreto Flussi offrendo assistenza completa nella predisposizione della documentazione, semplificando gli adempimenti ed escludendo, per le domande presentate tramite l’Associazione, l’obbligo di asseverazione previsto per le istanze inoltrate in autonomia.

Settori coinvolti e profili più richiesti

Negli scorsi anni le richieste hanno riguardato soprattutto meccanica, edilizia, ristorazione, alimentare e hospitality, con inserimento di saldatori, carpentieri metallici, meccanici, muratori, cuochi, camerieri e addetti alle camere. Con il nuovo Decreto Flussi, CONFAPI FVG potrà rispondere anche alla domanda delle imprese del settore dei manufatti in cemento e dei laterizi (prefabbricazione), con potenziali sviluppi per trasporto e logistica.

“Un servizio efficiente lungo tutta la filiera”

«Il Decreto Flussi è un’opportunità importante per le imprese interessate a reperire personale qualificato. Il nostro obiettivo è garantire all’imprenditore un servizio efficiente, accompagnandolo in tutte le fasi di una procedura non sempre di facile decodifica, che implica un’interlocuzione con diversi soggetti istituzionali», sottolinea Massimo Paniccia, Presidente di CONFAPI FVG. «Per questo abbiamo attivato uno sportello dedicato che lavora in sinergia con Questura, Prefettura, Polizia Locale, Sportello Ufficio Immigrazione, Centro per l’Impiego e Direzione Lavoro della Regione FVG».

Scadenze e formazione: precompilazione, click day e webinar

Le imprese interessate devono tenere a calendario due passaggi chiave:

Precompilazione delle domande fino al 7 dicembre 2025 ;

; Click day il 16 febbraio 2026.

Per illustrare modalità operative e novità del triennio, CONFAPI FVG ha organizzato un webinar martedì 11 novembre alle ore 15.00. Durante l’incontro saranno approfonditi i contenuti del DPCM 2 ottobre 2025, i requisiti per presentare le istanze e la documentazione necessaria.

Come attivarsi subito

Le aziende possono rivolgersi fin da ora all’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali di CONFAPI FVG, anche scrivendo a lavoro@confapifvg.it, per essere accompagnate passo passo nella preparazione delle domande e nell’accesso alle quote del Decreto Flussi.

