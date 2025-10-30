Successo a Udine per l’Open Day di rilievo 3D con tecnologie Stonex

Grande partecipazione alla Sala Ajace di Palazzo D’Aronco per l’evento formativo “Open Day di rilievo 3D con tecnologie Stonex”, svoltosi mercoledì 29 ottobre 2025. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Udine attraverso il Servizio Sistemi Informativi e Telematici, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti, dei Geometri e dei Periti Industriali della provincia.

L’appuntamento rientra nelle attività del Progetto PNRR – Misura 1.7.2 “Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale”, di cui Udine è soggetto subattuatore per la Regione Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo: approfondire l’uso delle tecnologie digitali applicate al rilievo tridimensionale e ai processi di digitalizzazione urbana.

Un corso tra pratica e aggiornamento professionale

L’Open Day è stato valido per il riconoscimento dei crediti professionali per gli iscritti agli Ordini tecnici e come attività formativa per i dipendenti comunali. I partecipanti hanno potuto conoscere da vicino le potenzialità dei rilievi 3D come strumenti di conoscenza, pianificazione e gestione del patrimonio edilizio e territoriale.

Durante la dimostrazione, la società Stonex ha illustrato l’utilizzo di laser scanner statici, dinamici SLAM e fotogrammetria dinamica vSLAM, tecniche che consentono di generare modelli digitali ad altissima precisione. Tra i momenti più apprezzati, il rilievo in tempo reale di Piazza XX Settembre e dell’ex edificio Percoto, i cui dati digitali entreranno ora a far parte della banca informativa comunale per i futuri interventi di riqualificazione urbana.

Arcella: “Tecnologia al servizio dell’innovazione amministrativa”

L’assessore alla Transizione Digitale, Gea Arcella, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa:

“Con l’‘Open Day di rilievo 3D’ abbiamo dimostrato come la tecnologia possa diventare uno strumento concreto di innovazione amministrativa e professionale. È stato un momento di crescita condivisa tra professionisti e tecnici comunali, che hanno potuto sperimentare sul campo le potenzialità del rilievo tridimensionale. L’iniziativa conferma la volontà del Comune di consolidare la strategia di transizione digitale e promuovere una cultura della progettazione basata su dati precisi, sostenibilità e innovazione.”

Zini: “La scansione 3D rivoluziona la pianificazione urbana”

Anche l’assessore all’Edilizia privata e alla Pianificazione urbanistica, Andrea Zini, ha sottolineato la portata rivoluzionaria della tecnologia 3D:

“La scansione tridimensionale consente di lavorare su un gemello digitale realistico della città, valutando l’impatto visivo degli interventi e simulando scenari ambientali o di rischio. È una rivoluzione che accelera i tempi di rilievo, aumenta la sicurezza degli operatori e migliora la qualità delle decisioni urbanistiche.”

Sinergia tra professioni e istituzioni

La presidente dell’Ordine degli Architetti, Francesca Rizzani, ha parlato di “sinergia e condivisione” come parole chiave dell’evento:

“Solo lavorando insieme – tra professioni tecniche, istituzioni e imprese – possiamo accompagnare efficacemente la trasformazione digitale che sta cambiando il modo di progettare e conoscere il territorio.”

Infine, il presidente del Collegio dei Geometri, Lucio Barbiero, ha ricordato che il laser scanner rappresenta oggi una delle tecnologie più avanzate per la rilevazione del costruito:

“È una vera digitalizzazione del mondo reale, utile per la pianificazione e la conservazione del territorio. Questa collaborazione con il Comune è un esempio concreto di sinergia tra tecnici e pubblica amministrazione.”

