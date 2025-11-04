Cronaca & Attualità
Lavori sulla A23, chiusure notturne e percorsi alternativi consigliati
Lavori notturni nelle gallerie tra confine e Pontebba: chiusure, deviazioni e consigli per automobilisti e mezzi pesanti
Sulla A23 Udine–Tarvisio sono in programma lavori di manutenzione nelle gallerie che comporteranno la chiusura del tratto autostradale tra il confine di Stato e Pontebba, in direzione Udine.
Le chiusure avverranno nelle notti di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, dalle 22 alle 6 del mattino, per consentire agli operatori di eseguire in sicurezza gli interventi programmati.
Svincoli chiusi e deviazioni consigliate
Durante i lavori saranno chiusi anche gli svincoli di Tarvisio Sud e di Malborghetto Valbruna, in entrata verso Udine.
Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti provenienti dall’Austria di uscire allo svincolo di Arnoldstein, in territorio austriaco, e percorrere la strada 83 fino al valico di Coccau, per poi immettersi sulla SS13 Pontebbana e rientrare in autostrada a Pontebba.
Per i mezzi pesanti, invece, è prevista la sosta obbligatoria presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, sempre in Austria, fino alla riapertura del tratto autostradale.
In caso di chiusura degli ingressi di Tarvisio Sud e Malborghetto Valbruna, sarà comunque possibile proseguire lungo la SS13 Pontebbana fino al casello di Pontebba, da dove sarà consentito rientrare in A23 e proseguire verso Udine.
Come informarsi in tempo reale
Per restare aggiornati sulla viabilità e sulle deviazioni, Autostrade per l’Italia invita gli utenti a seguire i collegamenti radio su RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic e Rai Isoradio, oltre agli aggiornamenti diffusi su Canale 5 e La7.
Le informazioni in tempo reale sono inoltre disponibili tramite:
- l’app gratuita “Autostrade per l’Italia”,
- il sito ufficiale autostrade.it,
- i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale,
- e il network TV Infomoving nelle aree di servizio.
Per ulteriori dettagli, è sempre possibile contattare il call center viabilità 803.111, attivo 24 ore su 24.
