Paluzza, lite domestica degenera: due carabinieri feriti

Una lite domestica si è trasformata in un episodio di violenza contro le forze dell’ordine la sera del 1° novembre a Paluzza. I carabinieri, intervenuti per riportare la calma tra un uomo e una giovane donna, sono stati aggrediti con estrema brutalità.

Secondo la ricostruzione, alla vista dei militari l’uomo ha reagito in modo incontrollato, colpendo gli operatori con calci, pugni e morsi. Due dei quattro carabinieri presenti hanno riportato lesioni multiple, con una prognosi di dieci giorni ciascuno. Nonostante la violenza dell’aggressore, i militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo, evitando conseguenze più gravi per la donna e per le persone presenti.

Solidarietà ai militari feriti

La segreteria regionale di Unarma Asc Friuli-Venezia Giulia ha espresso piena solidarietà ai carabinieri coinvolti, sottolineando la loro professionalità e senso del dovere.

“Ancora una volta i nostri carabinieri dimostrano cosa significhino abnegazione, disciplina e spirito di servizio – si legge nella nota –. Anche di fronte alla violenza e agli insulti, hanno agito per proteggere chi era in pericolo, mettendo a rischio la propria incolumità per garantire sicurezza ai cittadini”.

Un fenomeno in crescita

Unarma ha inoltre evidenziato che quello di Paluzza è solo l’ennesimo caso di aggressione alle forze dell’ordine, un fenomeno in preoccupante aumento su tutto il territorio nazionale. Il sindacato chiede di rafforzare le tutele giuridiche e operative per i militari, fornendo loro strumenti adeguati a fronteggiare situazioni di rischio sempre più frequenti.

Il ringraziamento alla compagnia di Tolmezzo

La nota di Unarma si conclude con un ringraziamento ai colleghi della compagnia di Tolmezzo, che ogni giorno “onorano la divisa e servono lo Stato con dedizione e professionalità”. Un messaggio di vicinanza e rispetto per chi, anche nelle piccole comunità del Friuli, rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini.

