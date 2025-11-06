Gorizia, rubavano le carte durante rapporti sessuali: arrestati uomo e donna

Questa mattina i carabinieri di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari a carico di una coppia — un uomo e la sua compagna — nelle città di Gorizia e Pomigliano d’Arco. I due sono accusati di furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’attività investigativa è iniziata dopo la denuncia di una vittima a cui era stata rubata la carta di credito durante un incontro privato. Le verifiche successive hanno portato a scoprire un modus operandi ripetuto più di trenta volte tra novembre 2023 e maggio 2025, tra la penisola sorrentina, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Rapporti sessuali per distrarre le vittime

Dalle indagini è emerso un piano ben orchestrato: la donna adescava uomini di mezza età con incontri sessuali a pagamento in un appartamento messo a disposizione dal complice. Durante i rapporti, l’uomo si introduceva nella stanza o agiva nei locali vicini per sottrarre le carte bancomat o di credito dalle giacche e dai portafogli delle vittime. In alcuni casi le sostituiva con carte simili dello stesso istituto bancario, così da ritardare la scoperta del furto.

Prelievi e Gratta e Vinci

In possesso delle carte e dei relativi codici PIN, spesso custoditi nei portafogli, la coppia prelevava denaro contante dagli sportelli ATM e effettuava pagamenti presso esercizi commerciali. Particolarmente rilevante l’utilizzo dei fondi per acquistare grandi quantità di tagliandi “Gratta e Vinci”, con l’obiettivo di riciclare parte del denaro.

Pubblicità su siti di incontri

Le indagini hanno inoltre accertato che l’uomo favoriva e sfruttava l’attività di meretricio della compagna. Metteva a disposizione l’abitazione per gli incontri, la accompagnava dai clienti e pubblicizzava la sua attività su siti di incontri, gestendo i contatti e dividendo con lei i proventi.

Arresti e perquisizioni

Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza, al tracciamento delle transazioni bancarie, all’esame dei cellulari e alle perquisizioni domiciliari, gli investigatori hanno identificato con certezza i due responsabili.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Gorizia, mentre la donna è agli arresti domiciliari nella propria abitazione, con braccialetto elettronico.

