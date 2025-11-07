Brugnera: nasce il Campus internazionale del Mobile, polo europeo per l’arredo

Un’area industriale dismessa che rinasce come polo tecnologico internazionale. È questo il cuore del progetto di rigenerazione urbana di Brugnera, presentato il 6 novembre alla presenza del governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che lo ha definito «un modello di collaborazione tra pubblico e privato, destinato a rilanciare il comparto del mobile e a generare ricadute positive per tutto il Nordest».

Un campus per il futuro del mobile

Il Campus tecnologico internazionale del Mobile e del Pannello sorgerà nell’area dell’ex fabbrica Piccinato, oggi in stato di abbandono. Il progetto mira a trasformare lo spazio industriale in un moderno centro urbano, punto di riferimento per l’innovazione, la ricerca e la formazione nel settore dell’arredo.

L’iniziativa prevede la realizzazione di edifici residenziali e di servizio, spazi verdi, un parco urbano, una piazza pubblica e una nuova viabilità con rotatorie, parcheggi e piste ciclabili. L’obiettivo è creare un ambiente integrato in cui convivano sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e qualità della vita.

Fedriga: “Un progetto con visione europea”

«Il progetto di Brugnera guarda all’intero Nordest, con una prospettiva di interesse europeo per il rilancio del comparto del mobile», ha dichiarato Fedriga, sottolineando la necessità di partnership solide tra pubblico e privato per creare valore sociale ed economico.

Il governatore ha evidenziato come il distretto del mobile stia attraversando una fase complessa, ma grazie a investimenti mirati e alla formazione di nuove competenze possa ritrovare competitività internazionale.

Ricerca, formazione e industria: un triangolo virtuoso

Elemento centrale del progetto sarà la collaborazione con l’Università di Udine e con i laboratori di ricerca pubblico-privati, chiamati a sperimentare nuovi materiali, processi e tecnologie produttive. Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco di Brugnera, Renzo Dolfi, il presidente del Cluster Arredo, Edi Snaidero, e il rettore dell’Università di Udine, Angelo Montanari, confermando il valore strategico dell’iniziativa per l’intero territorio.

Un volano per il Nordest e per il Made in Italy

Per Fedriga, il Campus rappresenta una leva di sviluppo e di innovazione, capace di attrarre giovani talenti, imprese e investitori. «Brugnera è un territorio strategico – ha detto – inserito in un’area che ha fatto del mobile e del design un pilastro della propria storia economica».

L’obiettivo è trasformare il nuovo polo in un centro europeo del sapere e della produzione, rafforzando il marchio Made in Italy e promuovendo la transizione ecologica e digitale dell’industria dell’arredo.

