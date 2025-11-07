Nazionale Italiana Rugby in visita ai bambini dell’ospedale di Udine

Un incontro pieno di emozione e calore umano ha illuminato la giornata dei bambini ricoverati alla clinica pediatrica del Santa Maria della Misericordia di Udine. Alla vigilia della partita contro l’Australia, in programma sabato 8 novembre, alcuni atleti della Nazionale Italiana di Rugby hanno deciso di dedicare un momento speciale ai piccoli pazienti, portando con sé un messaggio di forza e speranza.

Campioni dal cuore grande

Protagonisti dell’iniziativa sono stati Ross Vintcent, Giacomo Da Re, Edoardo Todaro e Damiano Mazza, che hanno varcato le porte del reparto di Oncoematologia pediatrica accompagnati dalla professoressa Paola Cogo, direttore della struttura, dalla dottoressa Pilotto e dal presidente dell’Associazione Friulana di Oncologia Pediatrica, Luca. L’accoglienza è stata calorosa: tra foto, sorrisi, strette di mano e battute, gli atleti hanno conquistato in pochi minuti i bambini e le loro famiglie.

Una maglia che diventa simbolo

Durante la visita, i giocatori hanno consegnato ai piccoli pazienti una maglia ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby, autografata da tutta la squadra. Un dono semplice ma dal grande valore simbolico, che i bambini hanno accolto con stupore e gioia. “Un gesto che ha trasformato una giornata di cura in un momento di festa e vicinanza”, ha commentato la direzione della clinica, esprimendo un sentito ringraziamento all’intera squadra azzurra per la sensibilità e l’attenzione dimostrata.

Emozioni che fanno bene

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di umanizzazione delle cure che la struttura udinese porta avanti da tempo, con il supporto di associazioni e volontari. L’incontro con i campioni dell’Italrugby ha rappresentato un momento di leggerezza e speranza, capace di restituire sorrisi anche in un contesto difficile come quello ospedaliero.

Lo sport come linguaggio universale

Lo sport, ancora una volta, si è confermato un ponte tra mondi diversi, capace di unire atleti e bambini attraverso valori condivisi come coraggio, resilienza e solidarietà. La visita dei rugbisti non è stata solo un gesto di gentilezza, ma un esempio concreto di come la vicinanza e l’empatia possano diventare parte integrante del percorso di guarigione.

