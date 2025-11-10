Una APU sprecona viene sconfitta da Cantù

DESIO – Nella settima giornata di campionato, l’Old Wild West Udine esce sconfitta dalla trasferta contro l’Acqua San Bernardo Cantù per 90 a 85. Non è tanto il divario finale, in verità piuttosto esiguo, a rendere amara la débacle dei friulani, ma lo è il modo in cui questa è maturata e per il fatto di avere ceduto i due punti ad una diretta contendente per la salvezza.

Benché la partita si sia decisa nel tempo supplementare, acciuffato con una tripla di capitan Alibegovic alla fine dei tempi regolamentari, questa volta l’impressione è che l’APU abbia perso il match ad inizio ultimo quarto, quando ha dilapidato il vantaggio di 10 punti (51-61) che aveva accumulato a fine terzo quarto con un break di 14 a 0.

Guidati da un inspirato Calzavara (8 punti e 4 assist in 19′), i friulani sembravano avere messo le mani sulla partita bloccando le bocche da fuoco avversarie, in particolare lo spiritato Sneed, MVP del match con 34 (6/7 al tiro da tre punti) e trovando conclusioni importanti in attacco da Alibegovic e Bendzius.

La sostituzione del playmaker ex Brindisi nelle battute iniziali dell’ultimo quarto è concisa con il parziale di 14 a 2 che ha consentito ai padroni di casa di ribaltare l’inerzia del match e, successivamente, di prendersi i due punti al termine del tempo supplementare. Una situazione analoga era accaduta anche nel match casalingo contro la Reyer, quando dopo l’uscita di Calzavara, l’APU prese il break decisivo da parte degli ospiti, a riprova dell’importanza del giovane playmaker nell’economia del gioco dei friulani.

Coach Vertemati, a fine partita, ha visto il bicchiere mezzo pieno: “Da questa partita mi porto via due considerazioni: la prima è che, dopo 48 ore dalla scorsa partita, un viaggio e mezzo allenamento, la mia squadra è stata competitiva, è riuscita ad andare avanti anche di 10 punti, ha disputato una prova “gaiarda”. La seconda è che, anche questa volta, abbiamo fatto qualche errore di troppo nel finale e questi ci sono costati cari. Chiaramente la partita di Sneed, con 6/7 da tre punti, ha sparigliato”.

Sabato 15 novembre, alle ore 20, l’Old Wild West ospiterà al Carnera il Derthona Tortona che occupa, a pari-merito con Milano e Venezia, la terza posizione in classifica.

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’ – OLD WILD WEST UDINE 90 – 85 d.1.t.s. (20-17, 41-41, 54-61, 75-75)

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: Gylard 16, Bowden 12, Moraschini 8, De Nicolao 2, Ballo 7, Bortolani 4, Molteni n.e., Sneed 34, Basile 2, Ajaj 3, Zimonjic n.e., Okeke 2. All. Brienza.

OLD WILD WEST UDINE: Alibegovic 10, Spencer 8, Hickey 17, Pavan n.e., Mekowulu 5, Da Ros, Bendzius 18, Brewton 16, Dawkins 3, Calzavara 8, Mizerniuk n.e., Ikangi. All. Vertemati.

