Artigianato di montagna: dopo l’incendio del 2020 riapre la Tessitura Carnica

Una storia di resilienza, identità e visione, che parte dalle ceneri di un incendio devastante e si trasforma in un simbolo di rilancio per la montagna friulana. A cinque anni dal rogo del luglio 2020, Carnica Arte Tessile – già Tessitura Carnica – torna a vivere a Villa Santina, inaugurando la nuova sede e segnando una tappa fondamentale per l’economia artigiana della Carnia e del Friuli-Venezia Giulia.

Dall’incendio alla rinascita

«Quella di oggi è una storia bellissima di tenacia, passione e riconoscimento del valore del lavoro artigiano». Con queste parole l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha salutato l’inaugurazione del nuovo stabilimento, sottolineando il valore di una collaborazione istituzionale efficace tra Regione, Carnia Industrial Park, Comune di Villa Santina e famiglia Tonon.

Un impegno condiviso che ha permesso non solo di ricostruire l’azienda, ma di mantenerla nel suo contesto originario, preservandone identità, radici e legame con il territorio montano.

Oltre due milioni di euro per restare in Carnia

La rinascita di Carnica Arte Tessile è stata resa possibile da un investimento complessivo superiore ai due milioni di euro, frutto della sinergia tra Regione Friuli-Venezia Giulia e Consorzio per lo sviluppo industriale della Carnia. Un intervento strategico che ha evitato lo spostamento dell’attività altrove, rafforzando invece il ruolo produttivo della montagna.

Nell’area rinnovata è prevista anche l’apertura di un panificio con pasticceria artigianale, a ulteriore testimonianza di un progetto di sviluppo integrato e orientato alla vitalità economica locale.

Tradizione artigiana come motore di futuro

«È il recupero di valori profondi, di una manualità e di una sapienza che hanno fatto conoscere la Carnia a livello internazionale», ha aggiunto Zilli. La nuova sede rappresenta non solo la ricostruzione di un edificio, ma il rilancio di una tradizione familiare che per decenni ha garantito occupazione e qualità, portando il nome della Carnia nel mondo attraverso filati e ricami d’eccellenza.

Un patrimonio immateriale che oggi diventa leva di attrattività economica e culturale, capace di dialogare con il presente e le nuove generazioni.

Un messaggio chiaro per i giovani e per la montagna

La rinascita di Carnica Arte Tessile assume anche un forte valore simbolico e sociale. «Esempi come questo vogliono essere un messaggio di futuro per tanti giovani», ha concluso l’assessore Zilli, ribadendo l’impegno della Regione nel sostenere chi sceglie di investire nei territori montani.

Dalla tradizione artigiana possono nascere nuove opportunità di lavoro e imprenditorialità, contrastando lo spopolamento e restituendo centralità ai mestieri che rischiano di andare perduti.

Una storia lunga oltre sessant’anni

Fondata nel 1964 a Invillino di Villa Santina, Carnica Arte Tessile muove i primi passi in una vecchia falegnameria, producendo tessuti in lana e seta su telai a mano. Negli anni Settanta l’ampliamento e il trasferimento nella sede di Villa Santina segnano la specializzazione nella biancheria per la casa, realizzata con lino, misto lino/cotone e fibre naturali.

Oggi, dopo la prova più dura, l’azienda torna a essere simbolo di qualità, resilienza e identità per l’intera montagna friulana.

