Autista aggredito sulla linea 10 a Trieste: pugno in faccia e fuga, indagini in corso

TRIESTE – L’ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus si è verificato nel pomeriggio di sabato 13 dicembre a Trieste. Teatro dell’aggressione la linea 10 di Trieste Trasporti, dove un giovane ha colpito con un pugno al volto il conducente del mezzo, dandosi poi alla fuga insieme a una ragazza. Il fatto è avvenuto intorno alle 15, alla fermata di Valmaura.

Il conducente, dopo l’accaduto, ha formalizzato la denuncia ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini richiedendo l’acquisizione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente a bordo del bus, fondamentali per identificare il responsabile. Il giovane rischia ora di essere indagato per il reato di lesioni.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito da Trieste Trasporti, il giovane è salito sull’autobus dalla porta anteriore, dopo aver inizialmente tentato di utilizzare quella centrale, normalmente riservata alla discesa dei passeggeri. In quel momento la porta centrale è rimasta chiusa, poiché alla fermata di Valmaura nessun passeggero doveva scendere.

Una volta a bordo, il giovane si è diretto verso la cabina di guida, cercando di aprirne la porta. Non riuscendo nel tentativo, si è sporto oltre il vetro di protezione e ha colpito l’autista con un pugno al volto. Un gesto improvviso e violento che ha colto di sorpresa il conducente mentre stava svolgendo il proprio lavoro.

La fuga e le conseguenze per l’autista

Dopo l’aggressione, il giovane e la ragazza che era con lui sono scesi dal mezzo, forzando la porta di uscita. L’autista, nonostante lo shock e le ferite riportate, è rimasto all’interno della cabina e ha portato a termine la corsa della linea 10 fino al capolinea.

Successivamente è stato medicato all’ospedale di Cattinara, dove i sanitari gli hanno riscontrato una prognosi di 8 giorni. Subito dopo ha sporto denuncia ai carabinieri, dando avvio ufficiale all’iter giudiziario.

La posizione di Trieste Trasporti

Anche Trieste Trasporti ha annunciato che sporgerà denuncia per quanto accaduto. In una nota, l’azienda ha espresso massima solidarietà al proprio dipendente, augurandogli una pronta guarigione e condannando con fermezza l’episodio.

“Condanniamo episodi come questo – sottolinea l’azienda – avvenuti ai danni di una persona che stava semplicemente, con serietà e professionalità, svolgendo il proprio lavoro”. Da parte della società, viene ribadita la linea della tolleranza zero: in casi di aggressione, le denunce partiranno sempre, a tutela del personale e della sicurezza sui mezzi pubblici.

