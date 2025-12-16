Villanova di San Daniele: rinnovata la primaria Fontanini, scuola sicura e sostenibile

Una scuola più sicura, accessibile e moderna, pensata per rispondere alle esigenze di bambini e famiglie e per rafforzare la qualità dei servizi educativi nei territori. È stata inaugurata a Villanova di San Daniele la Scuola primaria “G. Fontanini”, completamente riqualificata grazie a un importante investimento pubblico che unisce risorse regionali, fondi Pnrr e contributi comunali.

A tagliare il nastro è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture del Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante, affiancata dal sindaco di San Daniele Pietro Valent e dal presidente della Comunità collinare del Friuli Luigino Bottoni.

Edificio senza barriere e a basso consumo energetico

«Una scuola sicura, senza barriere architettoniche, con impianti a basso consumo e nuovi arredi: un intervento completo che restituisce alle famiglie e ai bambini un edificio moderno e funzionale», ha sottolineato Amirante, portando anche il saluto del governatore Massimiliano Fedriga e dell’assessore Alessia Rosolen.

La riqualificazione ha riguardato adeguamento sismico, efficientamento energetico e rinnovamento degli spazi interni, con l’obiettivo di creare un ambiente scolastico inclusivo, confortevole e sostenibile.

Scuola e comunità: un tassello del programma regionale

L’intervento rientra nel programma di legislatura della Regione, che punta a garantire servizi di qualità a partire dalla scuola, considerata un presidio fondamentale per contrastare lo spopolamento e sostenere le famiglie che scelgono di vivere nelle aree collinari del Friuli.

«La realizzazione di una nuova scuola diventa un segno concreto di attenzione verso la comunità locale e uno strumento per sostenere chi ha scelto di restare e crescere qui», ha evidenziato l’assessore regionale, richiamando il lavoro di squadra tra Regione, Comune e territorio.

Un edificio storico che guarda al futuro

Costruita nel 1930, la primaria “G. Fontanini” ospita oggi circa 80 alunni ed è una delle due scuole primarie del Comune di San Daniele del Friuli. L’edificio dispone di mensa e palestra ed è inserito nell’istituto comprensivo che include anche le scuole di Ragogna, Rive d’Arcano e Dignano. Gli interventi di ammodernamento sono iniziati già nel 2015, con un primo contributo regionale di 200mila euro per la manutenzione straordinaria.

Oltre 3 milioni di euro per sicurezza ed efficientamento

La svolta decisiva è arrivata nel 2022, con l’inserimento della scuola nella programmazione regionale Pnrr per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di circa 2,144 milioni di euro, su un quadro economico complessivo di 3,2 milioni di euro.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha integrato le risorse Pnrr con circa un milione di euro di fondi propri, mentre il Comune di San Daniele ha contribuito con circa 50mila euro.

«Restituire scuole nuove e sicure, anche con servizi come il rientro pomeridiano, significa offrire un sostegno concreto alle famiglie e garantire percorsi scolastici di qualità», ha concluso Amirante, ribadendo come sicurezza e vulnerabilità sismica restino una priorità dell’azione regionale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook