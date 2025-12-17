Rapina nella notte a Trieste, gruppo armato aggredisce un giovane in piazza Garibaldi: un denunciato

TRIESTE – Un episodio di violenza urbana si è verificato poco dopo la mezzanotte di ieri, 16 dicembre, nella zona di piazza Garibaldi a Trieste. Un giovane di origine straniera è stato denunciato per l’ipotesi di reato di rapina in concorso, in seguito a un’aggressione ai danni di un coetaneo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane denunciato avrebbe agito insieme a un gruppo di ventenni di nazionalità tunisina, rapinando un ragazzo e rubandogli il giubbotto dopo averlo accerchiato.

Il gruppo armato e la chiamata al 112

Stando a quanto emerso dalla testimonianza di chi ha allertato il 112, il gruppo si sarebbe presentato nella zona di piazza Garibaldi armato di spranghe di ferro e alcuni coltelli. Una situazione che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti in breve tempo gli equipaggi della Squadra volante della questura di Trieste, che però, al loro arrivo, non hanno individuato il gruppo di aggressori, già dileguatosi dopo l’episodio.

Ascoltata la vittima, intervenuti anche i sanitari

Gli agenti hanno comunque potuto verbalizzare il racconto del giovane aggredito, raccogliendo gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, per prestare le prime cure alla vittima dell’aggressione.

L’episodio, avvenuto in una zona centrale e frequentata della città, ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti, richiamando l’attenzione sul tema della sicurezza notturna.

Individuato uno dei presunti aggressori in via Gallina

Circa due ore dopo i fatti, intorno alle 2 di notte, le volanti impegnate nel consueto controllo del territorio si sono imbattute in uno dei presunti responsabili. Il giovane è stato individuato in via Gallina, non lontano dal luogo della rapina.

L’uomo si presentava sanguinante ed è stato quindi identificato e denunciato per rapina in concorso. Gli accertamenti hanno permesso di collegarlo all’episodio avvenuto poco prima in piazza Garibaldi.

Indagini in corso per identificare gli altri complici

Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità degli altri componenti del gruppo coinvolto nella rapina. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare tutti i responsabili.

L’episodio si inserisce in una serie di interventi notturni che vedono le forze dell’ordine impegnate nel contrasto ai reati predatori e alla violenza nelle aree urbane più sensibili.

