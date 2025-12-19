Gorizia, nuovo Infopoint in piazza Vittoria: accoglienza più moderna per i turisti

Gorizia rafforza la propria accoglienza turistica con un nuovo tassello nel cuore della città: è stato inaugurato l’Infopoint di PromoTurismoFVG trasferito dalla storica postazione di corso Italia 9 alla nuova sede in piazza Vittoria, dentro Palazzo Paternolli. Una scelta che punta a rendere l’informazione turistica più visibile e immediata, collocandola in una delle aree più frequentate e riconoscibili del centro cittadino.

All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e il direttore di PromoTurismoFVG Iacopo Mestroni.

Il restyling degli Infopoint come leva di attrattività

Secondo Bini, il nuovo Infopoint rappresenta un passaggio concreto nel percorso avviato dalla Regione per il restyling dei punti di informazione turistica del Friuli-Venezia Giulia, con l’obiettivo di renderli più curati, funzionali e capaci di “raccontare” il territorio già dal primo contatto con il visitatore.

Il risultato, in piazza Vittoria, è uno spazio dal design moderno e accogliente, pensato per trasmettere un’immagine più contemporanea della destinazione: un vero “biglietto da visita” per chi arriva a Gorizia e vuole orientarsi tra itinerari culturali, eventi, percorsi enogastronomici e proposte outdoor.

Infopoint e Digital Art Gallery

La nuova collocazione non è casuale: l’Infopoint si trova a pochi metri dalla Digital Art Gallery, da poco aperta al pubblico, inserendosi in un contesto urbano che sta puntando con decisione su cultura e innovazione come motori di flussi turistici.

Il messaggio è chiaro: accoglienza e offerta devono camminare insieme. Se la città moltiplica i motivi per essere visitata, serve anche una porta d’ingresso efficiente per accompagnare le persone nella scoperta del territorio, trasformando una visita “mordi e fuggi” in un’esperienza più lunga e completa.

I numeri: presenze in aumento tra città, Collio e comuni limitrofi

Durante l’inaugurazione sono stati richiamati dati che fotografano una fase positiva per l’area: oltre 100mila pernottamenti da gennaio a ottobre nel Comune di Gorizia, con un +25,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un valore che cresce ulteriormente se si amplia lo sguardo: considerando anche Collio e comuni limitrofi, si supera quota mezzo milione di pernottamenti.

Numeri che, nella lettura della Regione, confermano come le azioni di promozione stiano incidendo in modo concreto sulla capacità del territorio di intercettare visitatori e di consolidare la propria reputazione come destinazione.

Spazi più funzionali per un’accoglienza “su misura”

Il nuovo Infopoint è stato progettato con una distribuzione essenziale ma mirata: un’area accoglienza/front office di circa 25 metri quadri, dedicata all’interazione diretta con il pubblico, e un ufficio privato per le attività amministrative e operative.

In termini pratici, questo significa un servizio più ordinato e immediato: informazioni, materiali e orientamento per pianificare itinerari, scoprire eventi, trovare strutture ricettive, capire come muoversi tra città e territorio e valorizzare le eccellenze locali, dal centro storico ai percorsi del Collio.

Orari di apertura invernali

Per il periodo invernale, l’Infopoint osserverà questi orari:

Mattina: tutti i giorni 9.00 – 13.00

tutti i giorni Pomeriggio: da lunedì a sabato 13.00 – 17.30

Una finestra ampia, pensata per intercettare sia chi si muove al mattino sia chi arriva in città nel primo pomeriggio, magari per una visita culturale o per un evento.

Un segnale in vista della Capitale europea della Cultura

L’inaugurazione dell’Infopoint si inserisce in una fase in cui Gorizia sta vivendo un contesto “vivo”, anche grazie all’effetto della Capitale europea della Cultura. In questo scenario, la qualità dell’accoglienza diventa parte integrante dell’esperienza: non solo “informare”, ma orientare, valorizzare e far restare.

La nuova sede in piazza Vittoria, più centrale e riconoscibile, può diventare un punto chiave per accompagnare visitatori italiani e stranieri tra proposte culturali, percorsi transfrontalieri e scoperte enogastronomiche, contribuendo a trasformare la crescita dei flussi in opportunità economiche diffuse per la città e per l’area vasta.

