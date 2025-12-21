“Voce, strumento al servizio dell’anima!” Vincent Williams live il 28 dicembre

MONFALCONE – Cantante, ballerino, coreografo di Marylin Manson e Ice Cube, protagonista di vari musical di Broadway, show man a trecentosessanta gradi: stiamo parlando di Vincent Williams che il 28 dicembre si esibirà in quel di Monfalcone in una delle uinche due date regionali (l’altra al Tepepa di Sacile).

Fulcro della già denominata via dell’arte (Corso del Popolo), l’Osteria alla Caldaia, punto di riferimento pre e post appuntamenti teatrali, è diventato il detonatore in queste festività della musica dal vivo con le esibizioni di Max Piran, Cinzia (Borsatti) Lounge Experience, Max Bonano (con Michela Bernardi e Lele Sarri), Donna & Chiara. Quale modo migliore quindi di chiudere l’anno con un concerto di questo livello?!

Vincent Williams, si diceva – direttamente da Washington DC con la sua straordinaria voce black – con Loris De Cecchi (organo Hammond), Carmine Bloisi (batteria) ed Enrico Crivellaro (chitarra), quest’ultimo protagonista della nostra intervista.

“Questa collaborazione, che poi è diventata amicizia, ha a che fare con la storia delle basi militari americane in Italia,” ci introduce il chitarrista originario di Padova “infatti Vincent era sposato con un’americana che lavorava a Camp Ederle (Vicenza), dove ruotano molti musicisti e ci sono locali pazzeschi in stile House of Blues. Una volta tornato negli USA, avendo maturato amicizie sul territorio, hai iniziato ad organizzare dei tour in Italia e io sono stato chiamato a suonare la chitarra per lui… ed eccoci qua!

“Classici della cultura da cui viene VW, soul funk r&b e un po’ di rock, un paio di brani di Buddy Miles, canzoni sue, mai cose scontate, una ballad di Al Green, un’altra di Dionne Warwick” nel repertorio proposto, specifica Crivellaro, tra i pochi musicisti blues europei sotto contratto con un’etichetta discografica nordamericana.

“Ma soprattutto Vincent è uno showman pazzesco: utilizza la voce come strumento al servizio dell’anima e pensa un po’… ieri sera a Lugano è riuscito a far ballare anche gli svizzeri!” intercala EC con il suo miglior sorriso.

“Perchè la Caldaia? Perchè qui le serate sono molto sentite, vissute: è veramente difficile di questi tempi ricevere un’accoglienza così: Luisa e Pierpaolo sono persone squisite e tutto quello che ti possono dare.. te lo danno! Ho suonato su qualsiasi tipo di palco – dal più piccolo al più grande – ma quello che ti rimane alla fine è proprio il rapporto umano che ricevi. Qui ti fanno sentire la persona più importante del mondo, fatico a descrivere questa sensazione in quanto sembra una suggestione che arriva dal passato – in termini di umanità – in questi momenti così freddi… ma è proprio così: alla Caldaia – e il nome rende già bene l’idea – ricevi proprio quel calore!” è la conclusione del chitarrista con appuntamento alla serata di domenica.

In agenda:

Vincent Williams in concerto all’Osteria alla Caldaia , Corso del Popolo 35 – Monfalcone

in concerto con Enrico Crivellaro, chitarra; Loris De Checchi, hammond; Carmine Bloisi, batteria

domenica 29 dicembre con inizio ore 18.00 ad ingresso libero

