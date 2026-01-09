Arachidi pericolose per i bambini: due interventi salvavita a Udine durante le feste

Le arachidi sono particolarmente pericolose per i bambini piccoli. A ribadirlo è il dottor Giuseppe Morana, pneumologo dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo due episodi che hanno richiesto manovre salvavita nei giorni finali dell’anno. Due piccoli pazienti sono arrivati in ospedale con gravi difficoltà respiratorie causate dall’inalazione accidentale di noccioline, una delle principali cause di soffocamento in età prescolare.

Nel primo caso, l’intervento di rimozione del corpo estraneo si è svolto senza particolari difficoltà e si è concluso rapidamente. Ben più complesso, invece, il secondo episodio, avvenuto la sera di San Silvestro, quando due arachidi inalate hanno provocato una marcata reazione infiammatoria associata a un’estesa polmonite. L’operazione, durata circa due ore, si è conclusa positivamente con la completa liberazione delle vie aeree del bambino.

Un intervento complesso e una squadra multidisciplinare

A gestire i delicati interventi è stata una équipe multidisciplinare altamente specializzata, fondamentale per affrontare situazioni di emergenza di questo tipo. Il lavoro di squadra ha coinvolto anestesisti, otoiatri e pneumologi, che hanno operato in stretta sinergia per garantire la sicurezza dei piccoli pazienti.

In particolare, hanno preso parte agli interventi gli anestesisti Francesca Lucchese, Flavio Bassi e Chiara Pravisani, gli otoiatri Cesare Miani e Simone Santini, e gli pneumologi Giuseppe Morana, Paolo Vailati e Alberto Fantin. Un esempio concreto di come la collaborazione tra diverse specialità possa fare la differenza nei momenti critici.

Durante le feste il rischio aumenta

“L’arachide è riconosciuta come la principale causa di inalazione accidentale nei bambini in età prescolare – spiega il dottor Morana –. Nella nostra provincia si tratta fortunatamente di eventi rari, stimati tra tre e cinque casi all’anno, ma la loro incidenza tende ad aumentare durante le festività”.

Durante le feste, infatti, frutta secca e snack diventano più facilmente accessibili ai bambini, spesso presenti su tavoli e superfici alla loro portata. Le arachidi risultano particolarmente insidiose perché, una volta inalate, assorbono i liquidi, tendono a gonfiarsi e rilasciano sostanze irritanti. Questo meccanismo può innescare una violenta reazione infiammatoria, causando ostruzione bronchiale e complicanze anche molto gravi, come polmoniti estese o insufficienza respiratoria.

Prevenzione fondamentale in casa

Gli specialisti ribadiscono l’importanza della prevenzione domestica, soprattutto nei confronti dei bambini più piccoli. Evitare di lasciare a portata di mano arachidi, nocciole e altri alimenti duri, prestare attenzione durante i momenti conviviali e non sottovalutare segnali come tosse improvvisa o difficoltà respiratorie può davvero salvare una vita.

