Ghiaccio sulle strade di Trieste: raffica di incidenti all’alba tra Carso e città

Una mattinata complessa quella di oggi, giovedì 9 gennaio, per la viabilità tra il Carso e la città di Trieste, dove numerosi incidenti stradali si sono verificati nelle prime ore del giorno. La causa principale è da imputare al ghiaccio formatosi durante la notte, in particolare sull’altipiano carsico, dove le temperature rigide hanno reso l’asfalto estremamente scivoloso.

Il primo incidente sul raccordo a Trebiciano

Il primo sinistro si è verificato lungo il raccordo autostradale all’altezza di Trebiciano. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture, tra cui anche un mezzo pesante. Uno dei veicoli si è cappottato, ma fortunatamente il conducente è riuscito a uscire dall’auto prima dell’arrivo del camion.

Secondo quanto riferito, non si registrano feriti in questo episodio, nonostante la dinamica potenzialmente molto pericolosa.

Numerose auto fuori strada e la nota di Anas

Il ghiaccio ha provocato numerose uscite di strada lungo il raccordo, rendendo necessario l’intervento delle autorità competenti. Anas ha comunicato la chiusura temporanea del tratto stradale interessato, specificando che:

“A causa della presenza di ghiaccio sulla sede stradale, è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il Raccordo Autostradale 14 A/4 – Trieste Dir, dal km 0,000 al km 2,056, all’altezza di Fernetti (Trieste)”.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della normale circolazione. L’obiettivo dichiarato è consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Un altro sinistro in viale Miramare

Un ulteriore incidente si è verificato anche in viale Miramare, dove, stando alle prime informazioni, ci sarebbero dei feriti. Sul luogo dell’accaduto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.

L’allerta della Protezione civile

A fare il punto della situazione è intervenuta anche la Protezione civile, che ha diffuso una nota di allerta sulle condizioni delle strade:

“Si segnala ghiaccio sul raccordo autostradale di Trieste (RA 13), in zona Trebiciano, Opicina e Fernetti. Poco prima dell’alba si è verificato un incidente con ribaltamento che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante, a causa del fondo stradale ghiacciato”.

La Protezione civile raccomanda massima prudenza alla guida, invitando gli automobilisti a ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e prestare particolare attenzione ai tratti in ombra, dove il ghiaccio tende a persistere più a lungo. I volontari della Protezione Civile di Trieste sono pronti ad attivarsi per eventuali interventi di supporto alla salatura delle strade.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook