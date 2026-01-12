Cabinovia di Trieste, il Pd affonda il progetto: “Non si farà mai”

“Adesso è ufficiale: la cabinovia non si farà mai”. Con queste parole Laura Famulari, vicepresidente del Consiglio comunale di Trieste ed esponente del Partito Democratico, commenta l’intervista rilasciata dall’assessore alle Politiche finanziarie Bertoli a Il Piccolo.

Nell’intervento, l’assessore ha dichiarato di ritenere impossibile la realizzazione dell’opera in questa consiliatura, a causa della mancanza di numerosi atti amministrativi necessari per portare avanti il progetto.

“Chi la propone ha già perso”

Per Famulari, le parole di Bertoli rappresentano una vera e propria certificazione politica: “Chi si candida con quest’opera nel proprio programma elettorale ha già perso”. Secondo il Pd, la cabinovia non è più una proposta credibile per il futuro della città.

Al tema si aggiungono anche i dubbi interni alla maggioranza, già evidenziati a dicembre da William Starc del comitato No Ovovia, che aveva parlato di perplessità diffuse anche tra i partiti di governo cittadino.

Una maggioranza divisa

Nel suo affondo politico, Famulari sottolinea come “la maggioranza in Comune stia insieme col nastro adesivo”, parlando di partiti che si attaccano pubblicamente. A suo giudizio, risultano fondate le critiche dell’opposizione su strade, cultura, parcheggi e visione strategica della città.

Le tensioni emergono anche all’interno della giunta: nella stessa intervista Bertoli ha risposto alle critiche dell’assessore Babuder, che aveva lamentato la scarsità di risorse per le Politiche del territorio.

Lo scenario politico

Infine, uno sguardo al futuro. Sul sindaco Roberto Dipiazza, Famulari avverte: “Nessuno s’illuda: non farà il pensionato”. Bertoli, dal canto suo, ha assicurato che sarà “al fianco del futuro candidato”, senza però indicarne il nome, lasciando aperti gli scenari politici dei prossimi mesi.

