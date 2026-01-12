Fedriga premia i giovani piloti del Nobile Aviation College

Il talento, l’impegno e la voglia di mettersi in gioco delle nuove generazioni trovano spazio e riconoscimento in Friuli-Venezia Giulia. È il messaggio forte emerso oggi a Trieste, dove il governatore Massimiliano Fedriga ha ricevuto nel palazzo della Regione una delegazione di studenti del Nobile Aviation College di Fagagna, eccellenza formativa nel settore dell’aviazione civile e militare.

Giovani piloti premiati per un traguardo di grande valore

Protagonisti dell’incontro sono stati 13 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 18 anni che, nel corso dell’estate 2025, hanno conseguito il brevetto di pilota privato e, in alcuni casi, anche l’abilitazione al volo strumentale, un risultato di assoluto rilievo considerata la giovane età.

Sei degli studenti sono residenti in Friuli-Venezia Giulia, mentre gli altri provengono da Veneto, Emilia-Romagna e Svizzera, scegliendo di vivere in regione durante l’anno scolastico per seguire il percorso formativo offerto dall’istituto di Fagagna.

Fedriga: “Altro che disinteresse, i giovani sono capaci di grandi sacrifici”

Nel corso dell’incontro, il governatore Fedriga ha voluto sottolineare il valore simbolico e concreto di questo traguardo, ribaltando uno dei luoghi comuni più diffusi sulle nuove generazioni.

“Il risultato che avete conseguito dimostra che le narrazioni sul disinteresse dei giovani e sulla poca voglia di sacrificarsi sono distanti dalla realtà”, ha affermato Fedriga. “Siete un esempio di quanto siano capaci le nuove generazioni e di quanto sia importante puntare su di voi per guardare al futuro con fiducia”.

Un riconoscimento ufficiale della Regione

A testimonianza dell’attenzione istituzionale verso la formazione d’eccellenza e i giovani talenti, Fedriga ha consegnato agli studenti un attestato di riconoscimento da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, augurando loro nuovi successi professionali e personali.

“La vostra è una scelta di vita che vi rende merito e della quale vi siamo grati”, ha aggiunto il governatore, ringraziando anche le famiglie, fondamentali nel sostenere quotidianamente un percorso impegnativo e altamente qualificante.

Il Nobile Aviation College, un polo formativo strategico

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il ruolo del Nobile Aviation College di Fagagna, istituto tecnico aeronautico che negli anni si è affermato come punto di riferimento nazionale e internazionale nella formazione di giovani destinati al mondo dell’aviazione.

Un esempio concreto di come investire in istruzione, competenze e specializzazione significhi costruire basi solide per lo sviluppo del territorio e per il futuro occupazionale delle nuove generazioni.

