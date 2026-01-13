A Udine nasce il Mattia Crosetto Award: 30 mila euro per trasformare la ricerca in startup sanitarie

Trasformare un’intuizione scientifica in una soluzione capace di migliorare concretamente la vita dei pazienti. È questa l’ambizione che anima il “Mattia Crosetto Award”, il nuovo premio promosso dal Dipartimento di Medicina dell’Università di Udine insieme all’incubatore Bio4Dreams, che verrà presentato ufficialmente mercoledì 14 gennaio alle ore 14 all’auditorium del Centro di ricerca clinica e traslazionale GAIA, in via Faedis a Udine.

Un’iniziativa che punta dritto al cuore dell’innovazione: far uscire le idee dai laboratori universitari e accompagnarle fino al mercato, trasformandole in startup ad alto impatto nel settore della sanità e delle Life Sciences.

Un premio che vale più del contributo economico

Il Mattia Crosetto Award non è un semplice assegno, ma un vero trampolino di lancio per l’imprenditoria scientifica. Il premio prevede un valore complessivo di 30 mila euro, destinato a sostenere la nascita di una nuova startup attraverso un percorso strutturato di incubazione presso Bio4Dreams.

Chi verrà selezionato potrà contare su supporto strategico, mentorship qualificata, accesso a network internazionali e su una guida esperta per muoversi tra bandi e finanziamenti del settore Life Sciences, uno degli ambiti più complessi ma anche più promettenti dell’innovazione contemporanea.

Un’eredità che diventa azione concreta

Il premio nasce per onorare la memoria di Mattia Crosetto, project manager udinese di profilo europeo, scomparso prematuramente nel gennaio 2025. Crosetto ha costruito la sua carriera su una missione chiara: ridurre la distanza tra ricerca scientifica, istituzioni e imprese, favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali fondate sulla conoscenza.

Oggi quella visione prende forma in un’iniziativa che offre ai giovani ricercatori e agli aspiranti imprenditori uno strumento concreto per trasformare competenze, dati e scoperte scientifiche in valore reale per il territorio e per il sistema sanitario.

Bio4Dmed, la mappa delle idee che possono diventare impresa

L’evento del 14 gennaio sarà anche l’occasione per fare il punto su Bio4Dmed, il progetto sviluppato congiuntamente dal Dipartimento di Medicina e Bio4Dreams. Un’iniziativa pensata come una vera e propria mappatura delle idee imprenditoriali nate all’interno dell’Ateneo.

L’obiettivo è individuare i progetti con il maggiore potenziale di crescita, capaci di entrare nel mercato, creare occupazione qualificata e rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nel Friuli-Venezia Giulia.

Il programma della presentazione

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del rettore Angelo Montanari e del direttore del Dipartimento di Medicina Gianluca Tell.

Il cuore del progetto Bio4DMED verrà illustrato da Marco Dal Ferro, Ecosystem Manager di Bio4Dreams. Leonardo Alberto Sechi, responsabile scientifico di GAIA, ricorderà invece il profilo umano e professionale di Mattia Crosetto.

La chiusura sarà affidata a Elisabetta Borello, co-fondatrice di Bio4Dreams, che presenterà nel dettaglio criteri di selezione, modalità di partecipazione e opportunità offerte dal premio.

Mattia Crosetto, un ponte tra Europa, ricerca e imprese

Pioniere della progettazione europea, Mattia Crosetto ha collaborato con la Commissione Europea alla definizione delle politiche di sostegno alle startup e alla costruzione di partnership internazionali.

All’Università di Udine è stato una figura di riferimento nel coordinamento di team multidisciplinari, nella gestione dei fondi di ricerca e nello sviluppo di nuove imprese nate dalla scienza.

Il premio che porta il suo nome vuole garantire continuità a quel lavoro, affinché nessuna idea valida resti confinata in un cassetto.

