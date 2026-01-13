Comune di Udine su WhatsApp e Telegram: tutte le notizie della città in tempo reale sullo smartphone

Il Comune di Udine amplia i propri strumenti di comunicazione digitale e inaugura ufficialmente i canali istituzionali su WhatsApp e Telegram. Una scelta che va nella direzione di una comunicazione pubblica più moderna, accessibile e immediata, in grado di intercettare le abitudini quotidiane delle cittadine e dei cittadini. Palazzo D’Aronco rafforza così il proprio dialogo con la comunità, puntando su due applicazioni di messaggistica ormai diffuse in modo capillare.

Un rapporto diretto e costante con i cittadini

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di mantenere un contatto semplice, costante e immediato con la popolazione, garantendo allo stesso tempo una diffusione puntuale e capillare delle informazioni di interesse pubblico. Attraverso i nuovi canali WhatsApp e Telegram, il Comune intende raggiungere un pubblico sempre più ampio e trasversale, valorizzando ciò che accade in città e rendendo l’informazione istituzionale facilmente fruibile.

Quali informazioni saranno diffuse

Sui canali ufficiali troveranno spazio notizie, comunicati e aggiornamenti su numerosi ambiti della vita cittadina. In particolare, verranno condivise informazioni riguardanti eventi e rassegne culturali, progetti per la città, decisioni della giunta comunale, oltre a aggiornamenti su mobilità, cantieri e viabilità. Non mancheranno comunicazioni legate ai servizi pubblici, alle scadenze, alla pubblica sicurezza, alle allerte meteo e agli avvisi ufficiali dell’amministrazione comunale.

Una rete social già attiva e consolidata

I nuovi canali WhatsApp e Telegram si affiancano a una presenza social già ampia e strutturata del Comune di Udine. L’amministrazione è infatti attiva sulle pagine istituzionali Facebook (Comune di Udine) e Instagram (@comune_udine), oltre a diversi canali tematici dedicati alla Biblioteca Civica Vincenzo Joppi, ai Civici Musei, a Friuli Doc e ad altre iniziative come Udine Qua la Zampa, Furlan in Comun e Agente Lio.

Come iscriversi ai canali

L’iscrizione è libera e gratuita. I canali non funzionano come una normale chat, ma come un feed informativo, nel quale il Comune invia comunicazioni sempre facilmente rintracciabili. Per iscriversi è sufficiente visitare il link https://linktr.ee/comune.udine e selezionare i canali desiderati. In alternativa, su Telegram e WhatsApp è possibile cercare @Comunediudine, riconoscibile dal nuovo logo del Comune di Udine, e unirsi al canale.

Notifiche leggere e rispetto della privacy

Sui dispositivi degli iscritti non compariranno notifiche moleste e ogni messaggio conterrà un rimando ai contenuti completi, consultabili sul sito istituzionale del Comune. Particolare attenzione è riservata alla tutela dei dati personali: i canali garantiscono infatti il completo anonimato, impedendo agli utenti di conoscere l’identità degli altri iscritti.

