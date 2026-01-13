Marina Festini alla guida della Polfer FVG: nuovo vertice della Polizia ferroviaria regionale a Trieste

La dottoressa Marina Festini è la nuova dirigente del compartimento Polizia ferroviaria per il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste. La dirigente superiore della Polizia di Stato succede a Graziella Colasanto, che dal 7 gennaio ha assunto l’incarico di questore a Pordenone.

Un avvicendamento che garantisce continuità e competenza in un settore strategico per la sicurezza del territorio e dei trasporti ferroviari regionali.

Un profilo professionale di alto livello

La dottoressa Festini è laureata in giurisprudenza ed è entrata nella Polizia di Stato nel 1992. Il suo primo incarico è stato presso la Scuola allievi agenti di Vicenza, dove ha iniziato un percorso professionale che l’ha portata a ricoprire ruoli di crescente responsabilità, sia operativi sia gestionali, all’interno dell’amministrazione della pubblica sicurezza.

Nel corso degli anni ha maturato un’esperienza articolata in diversi uffici, distinguendosi per competenza e capacità organizzativa, elementi che oggi rappresentano un valore aggiunto per il nuovo incarico alla guida della Polfer regionale.

L’esperienza maturata tra Roma e Reggio Calabria

Dopo aver frequentato a Roma il 9° corso di specializzazione in polizia scientifica, nel 1995 la dottoressa Festini è stata trasferita alla Questura di Reggio Calabria. Qui ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: funzionario dell’ufficio di gabinetto, vice dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale, funzionario presso l’ufficio immigrazione, la Divisione anticrimine e, successivamente, dirigente dell’ufficio personale.

Un percorso che le ha consentito di acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche operative e amministrative della Polizia di Stato, in un contesto territoriale complesso e delicato.

La promozione e la gestione dell’ordine pubblico

Nel 2013 viene promossa alla qualifica di primo dirigente e assume la direzione della Divisione polizia amministrativa e sociale presso la stessa Questura. In questo ruolo si occupa anche della gestione dell’ordine pubblico e dei complessi fenomeni migratori che in quegli anni interessavano in modo significativo la Calabria.

Dal 2019, invece, ha svolto le funzioni di vicario del questore, prima alla Questura del Verbano Cusio Ossola e successivamente a Piacenza, consolidando ulteriormente la propria esperienza dirigenziale. Più recentemente è stata promossa al grado di dirigente superiore, dopo un periodo trascorso a Roma presso l’ufficio ispettivo.

Un incarico strategico per il territorio regionale

Con la nomina alla guida della Polizia ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia, Marina Festini porta a Trieste un bagaglio professionale ampio e consolidato. Un profilo di alto livello chiamato a garantire sicurezza, coordinamento e presidio su una rete ferroviaria strategica per la mobilità regionale e transfrontaliera.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook