Cronaca & Attualità
Scuola aperta IAL FVG: a gennaio open day nelle sedi regionali per scoprire i percorsi Valditara
Orientamento, laboratori e incontri dedicati a studenti e famiglie per scegliere il percorso formativo più adatto al futuro professionale
Nel mese di gennaio 2026 IAL FVG apre le porte delle proprie sedi regionali con una serie di appuntamenti di Scuola Aperta, pensati per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto. Gli incontri permettono di conoscere da vicino offerta didattica, laboratori, docenti e opportunità professionali, con un focus particolare sui nuovi percorsi quadriennali Valditara e sui tradizionali percorsi di qualifica professionale.
Date e sedi: tutti gli appuntamenti in Friuli Venezia Giulia
Le giornate di Scuola Aperta si svolgeranno in diverse sedi del territorio regionale.
Venerdì 17 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà possibile visitare le sedi di Udine, Pordenone, Gorizia e Gemona del Friuli.
La sede di Aviano sarà invece aperta il 17 e il 31 gennaio, con lo stesso orario.
A Trieste, gli incontri sono previsti mercoledì 15 gennaio dalle 14 alle 17 e sabato 17 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
La sede di Latisana accoglierà studenti e famiglie su appuntamento, per garantire un orientamento personalizzato.
I percorsi quadriennali Valditara: diploma e lavoro
Durante le giornate di Scuola Aperta sarà possibile approfondire i nuovi percorsi quadriennali Valditara, che consentono di conseguire un diploma tecnico-professionale riconosciuto. Questi percorsi permettono di entrare nel mondo del lavoro, proseguire con un ITS o accedere all’esame di maturità, unendo formazione teorica e pratica.
I percorsi Valditara attivi includono:
- Tecnico della ricettività alberghiera ad Aviano
- Tecnico riparatore di veicoli e assistenza tecnica a Gemona
- Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale e tecnico della distribuzione e dei servizi commerciali a Gorizia
- A Pordenone, anche tecnico programmatore di sistemi digitali interattivi e tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale
- A Trieste, tecnico dei processi chimici e ambientali
- A Udine, modellazione e fabbricazione digitale e turismo internazionale
- A Latisana, percorso triennale più quarto anno Valditara per l’addetto ai servizi di accoglienza turistica
Qualifiche professionali e formazione pratica
Accanto ai percorsi Valditara, IAL FVG propone anche percorsi triennali di qualifica professionale, riconosciuti a livello europeo. L’offerta comprende corsi nei settori della ristorazione (cuoco, pasticciere, cameriere di sala e bar) e dei servizi alla persona, come estetista e acconciatore, attivi in diverse sedi regionali.
Una scelta consapevole per il futuro
“I nostri percorsi – sottolinea il direttore Gabriele De Simone – offrono ai ragazzi un’esperienza formativa concreta, integrando teoria, laboratori e azienda. I percorsi quadriennali Valditara rafforzano il legame con il territorio e rispondono alle competenze richieste dal mondo del lavoro”.
Le giornate di Scuola Aperta IAL FVG rappresentano quindi un’occasione preziosa per compiere una scelta consapevole per il proprio futuro formativo e professionale. Per partecipare è possibile recarsi direttamente nelle sedi oppure consultare il sito www.ialweb.it.
