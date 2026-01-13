Scuola aperta IAL FVG: a gennaio open day nelle sedi regionali per scoprire i percorsi Valditara

Nel mese di gennaio 2026 IAL FVG apre le porte delle proprie sedi regionali con una serie di appuntamenti di Scuola Aperta, pensati per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto. Gli incontri permettono di conoscere da vicino offerta didattica, laboratori, docenti e opportunità professionali, con un focus particolare sui nuovi percorsi quadriennali Valditara e sui tradizionali percorsi di qualifica professionale.

Date e sedi: tutti gli appuntamenti in Friuli Venezia Giulia

Le giornate di Scuola Aperta si svolgeranno in diverse sedi del territorio regionale.

Venerdì 17 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà possibile visitare le sedi di Udine, Pordenone, Gorizia e Gemona del Friuli.

La sede di Aviano sarà invece aperta il 17 e il 31 gennaio, con lo stesso orario.

A Trieste, gli incontri sono previsti mercoledì 15 gennaio dalle 14 alle 17 e sabato 17 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

La sede di Latisana accoglierà studenti e famiglie su appuntamento, per garantire un orientamento personalizzato.

I percorsi quadriennali Valditara: diploma e lavoro

Durante le giornate di Scuola Aperta sarà possibile approfondire i nuovi percorsi quadriennali Valditara, che consentono di conseguire un diploma tecnico-professionale riconosciuto. Questi percorsi permettono di entrare nel mondo del lavoro, proseguire con un ITS o accedere all’esame di maturità, unendo formazione teorica e pratica.

I percorsi Valditara attivi includono:

Tecnico della ricettività alberghiera ad Aviano

ad Aviano Tecnico riparatore di veicoli e assistenza tecnica a Gemona

a Gemona Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale e tecnico della distribuzione e dei servizi commerciali a Gorizia

e a Gorizia A Pordenone , anche tecnico programmatore di sistemi digitali interattivi e tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale

, anche e A Trieste , tecnico dei processi chimici e ambientali

, A Udine , modellazione e fabbricazione digitale e turismo internazionale

, e A Latisana, percorso triennale più quarto anno Valditara per l’addetto ai servizi di accoglienza turistica

Qualifiche professionali e formazione pratica

Accanto ai percorsi Valditara, IAL FVG propone anche percorsi triennali di qualifica professionale, riconosciuti a livello europeo. L’offerta comprende corsi nei settori della ristorazione (cuoco, pasticciere, cameriere di sala e bar) e dei servizi alla persona, come estetista e acconciatore, attivi in diverse sedi regionali.

Una scelta consapevole per il futuro

“I nostri percorsi – sottolinea il direttore Gabriele De Simone – offrono ai ragazzi un’esperienza formativa concreta, integrando teoria, laboratori e azienda. I percorsi quadriennali Valditara rafforzano il legame con il territorio e rispondono alle competenze richieste dal mondo del lavoro”.

Le giornate di Scuola Aperta IAL FVG rappresentano quindi un’occasione preziosa per compiere una scelta consapevole per il proprio futuro formativo e professionale. Per partecipare è possibile recarsi direttamente nelle sedi oppure consultare il sito www.ialweb.it.

