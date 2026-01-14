Trieste Airport, Fabio Gallo nuovo Amministratore Delegato: esperienza e crescita per lo scalo del Friuli-Venezia Giulia

Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ha nominato Fabio Gallo nuovo Amministratore Delegato di Trieste Airport Friuli-Venezia Giulia. La decisione è stata assunta nella seduta odierna del CdA, aprendo una nuova fase per lo scalo regionale di Ronchi dei Legionari.

Un profilo con competenze nel settore aeroportuale

Fabio Gallo è laureato in economia aziendale presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC e ha conseguito un MBA all’IE Business School di Madrid. Il suo percorso professionale si è sviluppato nel settore aeroportuale e infrastrutturale, con responsabilità in ambito operativo, finanziario e di sviluppo del traffico.

In particolare, ha maturato esperienza presso SOGEAAL – Aeroporto di Alghero e in precedenza in F2i SGR, realtà di riferimento nel panorama delle infrastrutture.

La fiducia del CdA e del presidente Marano

Il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti hanno espresso il loro benvenuto al nuovo AD, confidando nella sua capacità di consolidare i risultati raggiunti e di sviluppare nuovi progetti per la crescita dell’aeroporto.

Il presidente di Trieste Airport, Antonio Marano, ha sottolineato come la leadership di Fabio Gallo garantirà una crescita continua dello scalo, esprimendo piena fiducia nella nuova guida.

