Tre milioni di euro alle pmi del mare: Italia e Croazia insieme tra digitale e green con Leap to Blue

Tre milioni di euro da distribuire alle piccole e medie imprese tra Italia e Croazia per accompagnarle nella transizione digitale e green. È quanto prevede il progetto transfrontaliero Leap to Blue, presentato oggi, 15 gennaio, all’Università di Trieste, che apre una nuova opportunità formativa e di finanziamento dedicata alle aziende dell’economia marina.

Il progetto punta a sostenere la competitività delle imprese attraverso corsi e workshop specialistici, tenuti da esperti del settore, e un sistema di incentivi economici pensato per favorire collaborazioni oltreconfine. Il programma formativo sarà flessibile e in divenire, costruito sulle esigenze concrete delle aziende partecipanti e supportato dalle convenzioni interregionali confinarie.

Formazione su misura e reti di collaborazione

All’Università di Trieste (Units) spetta un ruolo centrale nella componente educativa del progetto. L’ateneo si occuperà di formazione, potenziamento delle competenze già presenti e riqualificazione verso nuove abilità, con un’attenzione particolare alla capacità di connettere domanda e offerta di competenze e di costruire reti di collaborazione all’interno dell’ecosistema dell’innovazione.

Le attività, coordinate da Zara, a Trieste trovano sede presso il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche. Per questa parte del progetto sono destinati 400mila euro, riservati alla formazione di lavoratori e dirigenti delle imprese del settore marittimo, con percorsi mirati sui temi chiave della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale.

Voucher alle imprese: come funzionano i fondi

Il progetto Leap to Blue avrà una durata di tre anni e un budget complessivo di 6,1 milioni di euro. Di questi, poco meno di tre milioni saranno destinati direttamente alle aziende sotto forma di voucher.

In totale sono previsti 162 voucher, ciascuno dal valore medio di 18mila euro, che verranno assegnati in due tranche:

la prima nell’autunno 2026 ,

, la seconda nell’estate 2027.

Un elemento distintivo dell’iniziativa è la modalità di assegnazione: per favorire i contatti e la creazione di reti transfrontaliere, i fondi saranno erogati a coppie di pmi, composte da un’impresa italiana e una croata. Un modello che punta non solo al sostegno economico, ma anche alla cooperazione internazionale e allo scambio di competenze tra i due Paesi.

Digitale e green: il futuro passa dall’università

Con Leap to Blue, l’università diventa un ponte concreto tra ricerca, formazione e impresa, accompagnando le pmi del mare verso innovazione, sostenibilità e competitività internazionale. Un’opportunità strategica per le aziende che vogliono affrontare le sfide del mercato puntando su competenze aggiornate, network qualificati e finanziamenti mirati.

