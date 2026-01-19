Cultura, il Friuli-Venezia Giulia rilancia: 16 nuovi bandi regionali e milioni di euro per il 2026

UDINE – “La presentazione dei bandi a supporto della cultura è un momento bello ed estremamente positivo per il Friuli-Venezia Giulia”. Con queste parole il vicegovernatore e assessore alla Cultura e Sport Mario Anzil ha aperto oggi a Udine l’Infoday di presentazione degli avvisi pubblici 2026 del Servizio Attività culturali della Regione.

Un appuntamento partecipato, con numerosi operatori culturali presenti in sala e collegati online, che testimonia la vitalità di un settore su cui la Regione punta con convinzione da diversi anni. “Siamo la Regione che in Italia investe di più in cultura – ha sottolineato Anzil – risorse che si trasformano in produzioni di valore elevato, generando ricadute esponenziali sul territorio”.

Il Friuli-Venezia Giulia tra le prime regioni per spesa culturale

Secondo quanto ricordato dal vicegovernatore, gli investimenti regionali hanno contribuito alla crescita di tutti gli indicatori legati al comparto culturale, collocando il Friuli Venezia Giulia al terzo posto a livello nazionale per spesa dei cittadini in cultura. Un risultato che conferma la bontà della strategia regionale e il ruolo centrale della cultura nella qualità della vita e nell’attrattività del territorio.

“La cultura è uno strumento per creare un luogo migliore dove vivere – ha aggiunto Anzil – ma anche per rendere il Friuli-Venezia Giulia una destinazione sempre più interessante per chi lo visita”.

Una cultura di confine come valore

Nel suo intervento, Anzil ha ribadito la visione di una cultura di confine policentrica e polifonica, tipica di una terra che oggi non rappresenta più una linea di divisione, ma un luogo di scambio e confronto. Una visione aperta e pluralista, orientata al futuro e capace di valorizzare la complessità culturale regionale.

Numeri e novità dei bandi 2026

Il vicegovernatore ha poi illustrato i dati complessivi delle azioni regionali. Nel 2025, i 12 bandi ordinari hanno stanziato 11 milioni e 470 mila euro, con 565 beneficiari. Per il 2026 i bandi salgono a 16 complessivi:

7 bandi ordinari

2 bandi tematici

5 bandi per progetti locali

2 bandi per “progetti locali pubblicazioni”

Lo stanziamento iniziale è di 5,5 milioni di euro, destinato ad aumentare nel corso dell’anno.

Tra le principali novità, una misura di sostegno al percorso verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 e un avviso speciale per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi.

Un impegno diffuso su tutto il territorio

Anzil ha evidenziato come l’azione regionale si traduca in strumenti capaci di sostenere sia iniziative di respiro regionale sia le numerose progettualità locali, valorizzando esperienze, tradizioni e identità diffuse in tutto il Friuli-Venezia Giulia.

Un lavoro reso possibile dall’impegno della Direzione Cultura e Sport, che con le stesse risorse umane riesce a gestire un numero di pratiche quasi triplicato nel tempo, grazie a professionalità e passione.

I prossimi bandi in uscita

Durante l’Infoday sono state presentate anche le date indicative dei prossimi avvisi, attesi tra febbraio e marzo:

bando per la distribuzione degli spettacoli dal vivo

bando a favore dei giovani

finanziamento annuale per le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati

contributi per manutenzione, sicurezza e adeguamento tecnologico di sale teatrali e cinematografiche

Ulteriori bandi saranno pubblicati nel corso dell’anno.

Verso una rinascita culturale

“Sono strumenti che vogliono premiare nuove collaborazioni – ha concluso Anzil – e nascono dalla consapevolezza che stiamo vivendo il preludio di un’epoca di rinascita culturale”.

