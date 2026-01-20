Università di Udine sfida il calo demografico: più iscritti, alta occupazione e nuova didattica post Covid

In un Paese segnato dal calo demografico e dalla progressiva riduzione della popolazione studentesca, l’Università di Udine prova a invertire la rotta, trasformando una fase complessa in un’opportunità di rilancio. La strategia punta su qualità della formazione, forte legame con il territorio e un ripensamento profondo dei modelli didattici, anche alla luce dei cambiamenti introdotti dalla pandemia.

I dati dell’ultimo anno accademico raccontano una controtendenza significativa. Le immatricolazioni raggiungono quota 4.642 studenti, mentre le lauree magistrali crescono del 3 per cento. Numeri tutt’altro che scontati in un quadro nazionale caratterizzato da una forte competizione tra atenei e da un progressivo calo degli iscritti.

A sottolinearlo è il neo rettore Angelo Montanari, intervenuto durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. Ma il dato più rilevante riguarda il dopo laurea: a un anno dal titolo, l’84,5 per cento dei laureati risulta occupato, contro una media nazionale del 78,6 per cento. La percentuale sale all’86,7 per cento per i laureati magistrali, confermando il ruolo dell’ateneo come ponte tra formazione universitaria e mercato del lavoro.

Come cambia la didattica dopo il Covid

L’eredità della pandemia non si misura solo nei numeri, ma soprattutto nel modo di fare università. La didattica in presenza resta centrale, ma non è più l’unica risposta possibile. L’Università di Udine punta ora su modelli integrati, capaci di combinare lezioni in aula, attività online e strumenti digitali avanzati.

La didattica mista non viene più considerata una soluzione emergenziale, bensì un’evoluzione strutturale. Le lezioni di base possono essere fruite online, mentre il tempo in presenza viene valorizzato per approfondimenti, confronto diretto e lavoro interattivo tra studenti e docenti.

In questa direzione si collocano le sperimentazioni avviate in alcuni corsi di laurea magistrale, che adottano una formula “blended”, con contenuti asincroni, momenti sincroni e periodi intensivi in presenza. A supporto di questo approccio innovativo, l’ateneo si è dotato di studi audiovisivi attrezzati come veri e propri set televisivi, progettati per la produzione di lezioni registrate, materiali multimediali e contenuti di divulgazione scientifica di alta qualità.

Un’università diffusa sul territorio

La crescita dell’ateneo si accompagna a un modello di “città universitaria diffusa”, che coinvolge Udine, Pordenone, Gorizia e Gemona. Un sistema policentrico che rafforza il legame tra formazione, ricerca e sviluppo locale, valorizzando le vocazioni dei singoli territori e consolidando il ruolo dell’università come infrastruttura strategica per il Friuli.

Le sfide aperte: ricambio generazionale e servizi

Accanto ai segnali positivi, restano alcune sfide strutturali. Nei prossimi anni una parte significativa di docenti e personale tecnico-amministrativo andrà in pensione, rendendo centrale il tema del ricambio generazionale. A questo si aggiungono questioni cruciali come la residenzialità studentesca e i collegamenti interni al territorio, elementi fondamentali per rendere l’università sempre più attrattiva.

Dalla relazione del rettore emerge una visione chiara: l’università non è solo un luogo di formazione, ma uno dei principali motori dello sviluppo economico, sociale e culturale del Friuli. In un contesto di trasformazioni profonde, l’Ateneo di Udine si candida a essere uno spazio di opportunità per le nuove generazioni e un investimento strategico per il futuro del territorio.

