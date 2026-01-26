50 anni dal terremoto del Friuli, a Gemona inaugurato il Centro emergenze che apre le celebrazioni regionali

Ha preso ufficialmente il via da Gemona del Friuli il calendario delle iniziative regionali per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 6 maggio 1976, che accompagneranno il Friuli-Venezia Giulia per tutto il 2026. La cerimonia inaugurale si è svolta oggi con l’apertura del Centro emergenze dedicato a Giuseppe Zamberletti, figura simbolo della Protezione civile italiana.

All’evento hanno partecipato l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi e l’assessore alle Finanze Barbara Zilli, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti delle strutture operative coinvolte.

Una struttura innovativa per il sistema della Protezione civile

“Quella inaugurata oggi non è una struttura tradizionale, ma un luogo che riunisce le diverse forze del sistema di Protezione civile”, ha sottolineato Riccardi. Il nuovo centro ospita infatti la sede della Protezione civile regionale e quella del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), diventando un punto di riferimento strategico per la gestione delle emergenze su un’area vasta e articolata del territorio.

L’opera è frutto di un lavoro sinergico tra Regione e Comune, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta alle situazioni critiche attraverso il coordinamento tra competenze diverse.

Il valore simbolico del “Modello Friuli”

Nel suo intervento, Riccardi ha richiamato anche il forte significato simbolico dell’inaugurazione, che cade proprio nell’anno del cinquantesimo anniversario del sisma. “È una delle prime occasioni in cui la Regione è fortemente impegnata nel ricordare il sacrificio di tante persone e, soprattutto, il Modello Friuli, riconosciuto a livello internazionale come esempio di ricostruzione efficace e partecipata”, ha affermato l’assessore.

Zilli: “Un patrimonio per tutta la comunità regionale”

Anche l’assessore Barbara Zilli ha evidenziato il valore strategico dell’opera, definendola “un patrimonio che sarà a disposizione di tutta la comunità regionale e non solo, per la prevenzione, la gestione delle emergenze e i soccorsi”.

Zilli ha ricordato come il Friuli sia stato destinatario di una straordinaria solidarietà dopo il sisma del 1976 e come oggi voglia continuare a essere terra di competenza, aiuto e solidarietà, sottolineando che l’inaugurazione rappresenta “una nuova pagina di storia” e l’avvio concreto delle celebrazioni commemorative.

Investimenti regionali e ruolo strategico di Gemona

L’immobile è stato oggetto di interventi di sistemazione e riqualificazione, finanziati dalla Regione con un contributo iniziale di 298.100 euro, approvato nel marzo 2023. In corso d’opera, la disponibilità del Cnsas a insediare qui la propria sede regionale ha permesso di creare un centro emergenze di ambito sovracomunale, rafforzando ulteriormente il coordinamento operativo.

A fronte delle nuove esigenze funzionali emerse, la Regione ha stanziato ulteriori 185 mila euro dal Fondo regionale della Protezione civile, completando così un investimento strategico che valorizza la posizione baricentrica di Gemona nel sistema regionale delle emergenze.

