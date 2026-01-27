Bonus psicologo studenti Fvg: 7.729 contributi in tre anni, al via il bando 2026

Un investimento concreto sul benessere psicologico dei giovani del Friuli-Venezia Giulia, capace di intercettare un bisogno reale e in crescita. Dal 2022 al 2025 la Regione ha destinato 2 milioni e 250 mila euro al bonus psicologo studenti Fvg, consentendo l’erogazione di 7.729 contributi a fronte di 8.939 domande presentate. Un risultato che conferma la validità della misura, tanto da diventare un modello di riferimento a livello nazionale.

Rosolen: “Uno strumento efficace e non sovrapposto al sistema sanitario”

A sottolinearlo è stata l’assessore regionale a Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen, durante la presentazione dei dati ufficiali.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – ha affermato – grazie a una collaborazione stretta tra Regione, Ardis, Ufficio scolastico regionale e Ordine degli psicologi. Non si tratta di un intervento sanitario, ma di un sostegno mirato a studenti e famiglie, la cui efficacia viene monitorata direttamente”.

Un’impostazione che ha attirato anche l’attenzione del Ministero dell’Istruzione, pronto ad adottare una misura pressoché identica a quella sviluppata in Friuli-Venezia Giulia.

Una rete regionale di 585 psicologi in 77 Comuni

Uno dei punti di forza del bonus è la capillarità del servizio. Attualmente risultano 585 psicologi accreditati, con 661 sedi di ricevimento distribuite in 77 Comuni della regione. Un dato in crescita costante: nel 2022 gli psicologi coinvolti erano circa 400 e lo stanziamento iniziale era di 300 mila euro.

Nel tempo la misura è stata progressivamente rafforzata fino ad arrivare, per il 2026, a un nuovo bando Ardis da 700 mila euro, già disponibile online.

Come funziona il bonus psicologo studenti Fvg

Il contributo ammonta a 275 euro e copre oltre il 90% del costo di un ciclo di cinque sedute psicologiche, del valore complessivo di 300 euro.

La quota residua di 25 euro resta a carico della famiglia. Il bonus viene liquidato direttamente allo psicologo scelto, senza vincoli o imposizioni, garantendo piena libertà di scelta allo studente e al nucleo familiare.

La misura è rivolta a studenti fino a 21 anni, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp). Il contributo può essere richiesto una volta l’anno, per un massimo di due volte nello stesso ciclo di studi.

Chi utilizza il bonus: i dati del 2025

Nel 2025 il bonus è stato richiesto soprattutto dalle ragazze (60%) e dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (68%).

Nel dettaglio licei (58%), istituti tecnici (31%), istituti professionali (7%) e Iefp (4%).

Le principali motivazioni di richiesta

Le ragioni che spingono gli studenti a rivolgersi a uno psicologo evidenziano un quadro complesso ma ben definito:

Ansia : 36%

: 36% Difficoltà scolastiche : 21%

: 21% Conflitti familiari : 12%

: 12% Bisogno di conoscersi meglio : 10%

: 10% Conflitti tra pari : 8%

: 8% Disturbi alimentari : 3%

: 3% Isolamento e ritiro sociale : 2%

: 2% Elaborazione del lutto : 2%

: 2% Altri disturbi: 6%

Verso l’estensione agli ITS

Guardando al futuro, l’assessore Rosolen ha annunciato l’intenzione di estendere il bonus anche agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), già inseriti nel sistema regionale del diritto allo studio.

Una misura che sarà cumulabile con il futuro bonus nazionale, ampliando ulteriormente le opportunità di accesso al supporto psicologico per gli studenti.

Dove trovare informazioni e presentare domanda

Tutte le informazioni aggiornate e la domanda online per il bonus psicologo studenti Fvg 2026 sono disponibili sul sito ufficiale www.ardis.fvg.it.

