Open Dialogues 2026, parte il conto alla rovescia: anteprima il 9 febbraio

Udine torna protagonista della riflessione geopolitica e geoeconomica internazionale con il lancio ufficiale di Open Dialogues for the Future 2026, il forum ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con la direzione scientifica di Federico Rampini.

Il percorso di avvicinamento alle giornate centrali del forum, in programma il 5 e 6 marzo 2026, prenderà il via lunedì 9 febbraio con un’anteprima di alto profilo ospitata nella Sala Valduga della sede camerale di Udine. Un appuntamento che anticiperà temi, visioni e protagonisti della quarta edizione di un evento ormai consolidato nel panorama nazionale e internazionale.

L’anteprima del 9 febbraio

La conferenza stampa e l’incontro di approfondimento prenderanno avvio alle 14.30 (con registrazioni dalle 14) e saranno introdotti dal presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, del presidente della Fondazione Friuli Bruno Malattia e dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, a conferma del forte sostegno del sistema istituzionale regionale e locale all’iniziativa.

Il forum gode anche per il 2026 del patrocinio di Unioncamere e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rafforzando il suo ruolo di piattaforma di dialogo strategico tra territori, imprese e decisori pubblici.

Rampini, Gentiloni e Tremonti: voci autorevoli sui nuovi equilibri mondiali

La presentazione del progetto sarà moderata da Filippo Malinverno di The European House – Ambrosetti, coordinatore dell’evento, che illustrerà la visione di un forum nato con l’obiettivo di portare il Friuli-Venezia Giulia al centro del dibattito globale sui grandi cambiamenti in atto.

Il cuore dell’anteprima sarà dedicato all’analisi degli scenari internazionali. Federico Rampini, in videocollegamento, offrirà una lettura dell’America dei nuovi equilibri, approfondendo le trasformazioni politiche, economiche e strategiche della superpotenza statunitense in un mondo sempre più multipolare.

A seguire, un confronto di grande rilievo sul ruolo dell’Italia tra competitività e sfide sistemiche, con due protagonisti del panorama istituzionale nazionale e internazionale:

Paolo Gentiloni , co-chair della Task Force sulla crisi del debito dell’Onu

, co-chair della Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei Deputati

I temi di Open Dialogues for the Future 2026

Nel corso dell’incontro verranno delineati i pilastri tematici della prossima edizione del forum, che sarà incentrata sulla gestione del disordine globale e sulla costruzione di nuovi equilibri.

Accanto all’analisi delle crisi in Ucraina, in Medio Oriente e delle dinamiche transatlantiche, l’edizione 2026 introdurrà nuovi focus dedicati alle trasformazioni economiche, tecnologiche e geopolitiche che stanno ridefinendo il contesto internazionale.

L’anteprima del 9 febbraio rappresenterà quindi una chiave di lettura fondamentale per comprendere l’ambizione di un forum che punta a offrire strumenti concreti di interpretazione e orientamento a imprese, istituzioni e territori, in una fase storica segnata da rapidi e profondi mutamenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook