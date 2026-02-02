Trieste Atletica festeggia 50 anni: giovani, territorio e solidarietà al centro del modello vincente

Cinquant’anni di attività, passione e risultati. Trieste Atletica ha celebrato il proprio 50° anniversario, confermandosi una delle realtà sportive più solide e rappresentative del Friuli-Venezia Giulia. L’evento si è svolto a Trieste alla presenza delle istituzioni regionali e locali e ha rappresentato l’occasione per ripercorrere una storia costruita su valori sportivi, attenzione ai giovani e radicamento nel territorio.

A portare il saluto della Regione è stato l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga. Durante la cerimonia, Roberti ha consegnato una targa commemorativa al presidente della società, Pompeo Tria, riconoscendo il valore del percorso compiuto dal sodalizio.

Roberti: “Una formula vincente basata sui giovani”

Nel suo intervento, l’assessore Roberti ha sottolineato come Trieste Atletica abbia saputo formare nel tempo atleti di altissimo livello, continuando ancora oggi a investire con convinzione sulle nuove generazioni.

“Nel corso della sua lunga attività questa società ha saputo formare atleti di altissimo livello e continua a farlo, investendo con convinzione sui più giovani attraverso una formula vincente”, ha dichiarato Roberti.

Secondo l’esponente della Giunta regionale, la forza del sodalizio risiede nella capacità di fare sinergia, unendo competenze, risorse e obiettivi comuni, generando così un valore che va oltre il semplice ambito sportivo.

Sport, sociale e beneficenza: un modello per il territorio

L’assessore ha evidenziato come fare rete significhi elevare la qualità degli eventi, convogliando energie non solo nello sport agonistico ma anche nel sociale e nella solidarietà. Un impegno che Trieste Atletica ha dimostrato nel tempo con costanza.

Emblematico, in questo senso, l’esempio della Bavisela di Carnevale, manifestazione sportiva non agonistica che conferma l’attenzione della società verso la beneficenza e il coinvolgimento della comunità.

“È quanto Trieste Atletica ha realizzato con costanza in questi anni a favore del proprio territorio”, ha rimarcato Roberti.

Una rete istituzionale e sportiva sempre aperta

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, il vicesindaco di Trieste Serena Tonel e i sindaci di Muggia e Sgonico, Paolo Paolidori e Monica Hrovatin, a testimonianza del forte legame tra la società e le istituzioni locali.

Roberti ha infine rivolto un plauso al presidente Pompeo Tria, allo staff e a tutti i dirigenti che si sono succeduti in questi cinquant’anni.

“Pur essendo diventata la prima società della regione per numero di tesserati, Trieste Atletica non ha mai ceduto alla tentazione di isolarsi”, ha concluso l’assessore, “continuando a fare rete con tutte le realtà sportive del territorio”.

