Ai domiciliari ma fuori casa e locali irregolari: raffica di denunce nei controlli dei carabinieri a Udine

Un fine settimana di controlli intensificati su tutto il territorio della provincia di Udine ha portato a un bilancio significativo per i carabinieri del Comando Provinciale. L’attività straordinaria, coordinata dalla centrale operativa, ha interessato la sicurezza pubblica, il rispetto delle misure restrittive, i locali pubblici e la sicurezza stradale, portando a denunce, sospensioni di attività e sanzioni per decine di migliaia di euro.

Evasi dai domiciliari: due uomini denunciati

Due uomini, rispettivamente di 32 e 37 anni, entrambi sottoposti alla detenzione domiciliare, sono stati denunciati per evasione.

Il primo è stato fermato durante un controllo stradale mentre circolava alla guida della propria auto lungo una strada provinciale, in violazione dell’obbligo di permanenza presso il domicilio.

Il secondo, invece, è risultato irreperibile durante una verifica domiciliare, facendo immediatamente scattare la denuncia. Episodi che confermano l’attenzione dell’Arma sul rispetto delle misure imposte dall’autorità giudiziaria.

Locali pubblici sotto la lente: sospensioni e multe per oltre 30 mila euro

Nel corso dell’operazione sono stati ispezionati tre esercizi commerciali della provincia udinese, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In un primo locale sono emerse violazioni penali in materia di lavoro, che hanno comportato la sospensione dell’attività e ammende per oltre 7 mila euro.

In un secondo esercizio sono state riscontrate irregolarità igienico-sanitarie, con l’adozione di specifiche prescrizioni e la possibile applicazione di sanzioni amministrative.

Nel terzo caso, il titolare è stato deferito per violazioni alle norme sul lavoro, con ammende e sanzioni amministrative per circa 23 mila euro complessivi.

Guida in stato di ebbrezza: 15 denunce in un mese

Prosegue anche l’attività di contrasto alle violazioni del Codice della strada. Nel solo mese di gennaio i carabinieri hanno denunciato 15 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Alcuni episodi hanno riguardato incidenti stradali con feriti, mentre in diversi casi sono scattati il ritiro della patente, il fermo amministrativo o il sequestro del veicolo.

Un’azione costante, sottolinea l’Arma, a tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità dei cittadini.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook