L’intelligenza artificiale non è più una prospettiva futuristica, ma una leva strategica già disponibile per le piccole e medie imprese. Con questo obiettivo la Camera di Commercio di Pordenone-Udine promuove un nuovo appuntamento formativo di alto profilo dedicato alle aziende del territorio.

Giovedì 12 febbraio, alle 17, la Sala Valduga della sede camerale di Udine, in piazza Venerio, ospiterà un seminario di approfondimento sull’integrazione dell’IA nelle Pmi, con un ospite d’eccezione: l’economista Marco Martella, già direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia.

Dalla sperimentazione all’implementazione dell’IA

Il cuore dell’incontro sarà proprio il passaggio decisivo che molte imprese faticano ancora a compiere: trasformare l’intelligenza artificiale da sperimentazione teorica a strumento operativo, capace di generare valore concreto.

L’IA, se adottata in modo consapevole, può migliorare l’efficienza dei processi aziendali, supportare le decisioni manageriali, ottimizzare i costi e rafforzare la competitività sui mercati, anche in contesti economici complessi e instabili.

Attraverso l’analisi delle dinamiche economiche e tecnologiche in atto, Martella offrirà una lettura chiara e pragmatica delle opportunità, aiutando imprenditori e operatori economici a comprendere come e dove applicare l’IA in modo sostenibile.

La Camera di Commercio e la trasformazione digitale

Con questa iniziativa, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine conferma il proprio ruolo di punto di riferimento istituzionale per la digitalizzazione del tessuto produttivo locale, accompagnando le imprese lungo un percorso di aggiornamento continuo.

«In questo solco – sottolinea il presidente Giovanni Da Pozzo – la Camera di Commercio prosegue nel suo impegno di erogare formazione gratuita ma altamente qualificata, pensata per evitare che le imprese locali perdano il “treno” dell’innovazione».

Governare l’adozione dell’intelligenza artificiale in modo efficace e responsabile è oggi, secondo Da Pozzo, un requisito fondamentale per individuare applicazioni ad alto impatto, capaci di creare valore reale nei processi aziendali e favorire una crescita sostenibile.

Formazione gratuita e posti limitati: come partecipare

L’incontro è gratuito, ma a numero chiuso.

Le adesioni devono pervenire entro mercoledì 11 febbraio, compilando il modulo online disponibile sul sito della Camera di Commercio, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 0432 273266 oppure scrivere a progetti.speciali@pnud.camcom.it.

Un’occasione concreta per le imprese del Friuli-Venezia Giulia di acquisire competenze strategiche e affrontare con maggiore consapevolezza la sfida dell’innovazione digitale.

