Sci nordico, Sappada e Forni Avoltri portano il FVG sotto i riflettori mondiali

SAPPADA – Il Friuli-Venezia Giulia si conferma terra di grandi eventi sportivi, capace di guardare al futuro senza dimenticare la propria storia. I Campionati mondiali master di sci nordico, in corso fino al 6 febbraio a Sappada e Forni Avoltri, stanno trasformando le due località montane in una vera e propria vetrina internazionale, con atleti, tecnici e appassionati arrivati da tutto il mondo.

Un evento che non è solo sport, ma promozione del territorio, immagine e sistema, come emerso chiaramente durante la serata “Aspettando le Olimpiadi di Milano Cortina 2026”, ospitata al PalaBluenergy di Sappada.

Roberti: “Il Fvg dimostra di saper giocare un ruolo da protagonista”

A rimarcare il valore strategico della manifestazione è stato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto alla serata celebrativa e alle premiazioni ufficiali.

«I campionati mondiali master di sci nordico confermano la capacità del Friuli-Venezia Giulia di ospitare grandi eventi sportivi», ha sottolineato Roberti, evidenziando la qualità degli impianti agonistici e l’efficienza organizzativa che caratterizzano la regione.

Numeri importanti certificano il successo dell’evento: oltre 800 atleti master provenienti da 28 nazioni, una presenza che ha dato respiro internazionale alle competizioni e ha acceso i riflettori su Sappada e Forni Avoltri.

Sport come leva di promozione per tutto il territorio regionale

Secondo l’assessore, manifestazioni di questo livello rappresentano “vetrine incomparabili” per l’intero Friuli-Venezia Giulia, capaci di generare ricadute ben oltre i confini delle località ospitanti.

Emblematico il caso di Cividale del Friuli, scelta come meta di una visita guidata che ha coinvolto oltre 200 atleti, a dimostrazione di come la collaborazione istituzionale e territoriale possa amplificare i benefici dell’evento.

«La sinergia tra enti e territori porta vantaggi concreti a tutta la regione», ha ribadito Roberti, collegando il successo dei Mondiali master a una stagione invernale partita sotto i migliori auspici.

Una stagione d’oro per gli sport invernali del Fvg

Il riferimento è al ritorno, dopo quindici anni, della Coppa del mondo di sci alpino femminile a Tarvisio, andata in scena il 17 e 18 gennaio sulla pista Di Prampero. Un appuntamento che ha segnato simbolicamente l’inizio di una stagione capace di rafforzare il posizionamento del Friuli-Venezia Giulia nel panorama internazionale degli sport invernali.

Olimpionici protagonisti: la storia che incontra il futuro

La cerimonia di Sappada è stata anche un viaggio nella memoria olimpica, con uno sguardo rivolto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul palco sono saliti otto grandi olimpionici italiani, protagonisti di alcune delle pagine più iconiche dello sci nordico azzurro: sette medaglie d’oro e un argento complessivi.

Tra i primi ad essere applauditi Gabriella Paruzzi, oro nella 30 km a tecnica classica a Salt Lake City 2002, seguita da Fulvio Valbusa e Pietro Piller Cottrer, campioni olimpici nella staffetta 4×10 km a Torino 2006. Emozione anche per il leggendario quartetto di Silvio Fauner, Maurilio De Zolt, Giorgio Vanzetta e Marco Alberello, vincitori dell’oro olimpico a Lillehammer 1994, e per Giuseppe Puliet, argento nella staffetta ad Albertville 1992.

A loro sono stati dedicati video celebrativi, capaci di rievocare sacrifici, trionfi e passione, creando un ponte ideale tra passato glorioso e futuro olimpico.

Fauner: “Un evento che racconta Sappada e Forni Avoltri al mondo”

Nel suo intervento, Silvio Fauner, vice sindaco di Sappada e assessore al Turismo, ha ringraziato la Regione e PromoTurismoFVG per il supporto organizzativo.

I Mondiali master – ha sottolineato – hanno rappresentato un’occasione straordinaria per promuovere Sappada e Forni Avoltri, valorizzandone impianti sportivi, paesaggio, cultura e identità, e rafforzando il legame tra sport, turismo e sviluppo locale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook