Formazione e lavoro a Udine, corsi gratuiti IFTS per Data Analyst e Import Export

Due nuovi corsi IFTS gratuiti prenderanno il via da marzo all’IRES di Udine, offrendo un’occasione di specializzazione altamente qualificante nei settori della business intelligence e dei mercati esteri. I percorsi sono pensati per formare figure professionali oggi particolarmente richieste dalle imprese: il Data Analyst Junior e lo Specialista Import Export.

Si tratta di un’opportunità strategica per chi desidera acquisire competenze tecniche immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, grazie a un modello formativo che integra teoria, pratica e una forte connessione con il sistema produttivo.

Percorsi progettati sui fabbisogni delle imprese

I corsi rientrano nell’offerta IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, che si distingue per essere costruita direttamente sui fabbisogni professionali espressi dalle aziende.

Da un lato, le imprese data oriented, sempre più orientate alla gestione dei dati e ai processi di business intelligence; dall’altro, le realtà che operano sui mercati internazionali, alla ricerca di competenze amministrative, contabili e di gestione delle pratiche import-export, anche in lingua inglese.

Numeri che confermano l’efficacia del modello IFTS

I risultati occupazionali parlano chiaro: quasi l’80% dei partecipanti ai corsi IFTS realizzati da IRES negli ultimi tre anni ha trovato lavoro al termine del percorso.

Un dato che si inserisce in un’esperienza ormai consolidata: dal 2014 IRES FVG ha attivato 17 edizioni IFTS, formando circa 200 persone.

Data Analyst Junior: competenze chiave per la business intelligence

Il corso “Tecniche per la progettazione e gestione di database – Data Analyst Junior” è rivolto a chi intende supportare i processi decisionali aziendali attraverso l’analisi dei dati.

Il percorso formativo consente di acquisire competenze nella gestione delle basi dati, nel reporting e nella realizzazione di dashboard, strumenti oggi centrali per la competitività delle imprese.

Specialista Import Export: amministrazione e mercati internazionali

Il percorso “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria – Specialista Import Export” è invece focalizzato sullo sviluppo di competenze amministrativo-contabili avanzate.

I partecipanti impareranno a gestire operazioni contabili e tributarie, rapporti con clienti e fornitori esteri, pagamenti internazionali e pratiche legate all’import-export, anche in lingua inglese.

Iscrizioni aperte fino al 16 febbraio

Le iscrizioni sono aperte fino al 16 febbraio. Tutti i dettagli su requisiti di accesso, modalità di selezione e contenuti dei corsi sono disponibili sul sito di IRES FVG.

La partecipazione ai corsi è totalmente gratuita, grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito del PR FSE+.

Per le persone disoccupate non beneficiarie di misure di sostegno al reddito è inoltre prevista un’indennità di partecipazione, nel rispetto delle condizioni di frequenza previste.

800 ore di formazione con forte componente in impresa

Entrambi i corsi hanno una durata complessiva di 800 ore, di cui 400 ore di formazione pratica in azienda, attraverso modalità di formazione duale, alternanza o apprendistato.

Le attività si svolgeranno presso la sede IRES di Udine, con una parte della didattica erogata anche online, per favorire flessibilità e accessibilità.

