Valanga nel Tarvisiano: muore snowboarder di 33 anni travolto tra Prasnig e Lussari

Un uomo di 33 anni, residente a Tarvisio, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga nel pomeriggio sui versanti boschivi compresi tra il Monte Prasnig e il Monte Santo di Lussari, a una quota di circa 1.600 metri. L’incidente si è verificato poco dopo le 16.30 mentre l’uomo stava scendendo in snowboard lungo un canale.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, l’escursionista è deceduto in tarda serata, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

L’allarme e l’attivazione dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, la centrale Sores ha attivato una complessa macchina dei soccorsi. Sono intervenute le squadre del Soccorso alpino della stazione di Cave del Predil, la Guardia di finanza, il personale sanitario e un’ambulanza.

Le condizioni meteo avverse hanno però impedito il decollo dell’elicottero. I soccorritori sono quindi stati costretti a raggiungere la zona dell’incidente via terra, salendo in quota grazie all’utilizzo degli impianti di risalita.

I tentativi di rianimazione in quota

Una volta raggiunto l’uomo, il personale medico ha immediatamente avviato le manovre di soccorso. È stata effettuata una rianimazione cardio-polmonare durata oltre un’ora e mezza, riuscendo inizialmente a salvare il ferito e a stabilizzarlo nonostante i politraumi riportati.

I due compagni di escursione, che stavano sciando insieme a lui, hanno assistito alla scena e sono stati i primi a prestare aiuto, ma fin da subito la situazione è apparsa estremamente critica.

Recupero difficile tra neve e buio

Le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore e si sono concluse intorno alle 21. Le difficoltà sono state accentuate dalla fitta nevicata, dalla scarsa visibilità e dal buio, che hanno reso particolarmente complesso l’intervento.

Una volta portato a valle, l’uomo è stato affidato all’ambulanza diretta a Tolmezzo, da dove è poi proseguito il trasferimento verso l’ospedale di Udine. In totale, una ventina di soccorritori ha preso parte alle operazioni, lavorando senza sosta per raggiungere e stabilizzare il ferito.

Il decesso in ospedale

Nonostante gli sforzi profusi sul luogo dell’incidente e durante il trasporto, le condizioni dell’uomo sono progressivamente peggiorate. In tarda serata, all’ospedale Santa Maria della Misericordia, è arrivata la notizia del decesso, che ha posto fine a una lunga e drammatica giornata di soccorsi sulle montagne del Tarvisiano.

