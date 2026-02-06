Fedriga indicato presidente di Agenas: la scelta della Conferenza delle Regioni sulla sanità nazionale

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunitasi oggi a Roma, ha indicato Massimiliano Fedriga per l’incarico di presidente di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La proposta è arrivata nel corso della seduta odierna, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità all’ente in una fase di transizione.

Nella stessa riunione, la Conferenza ha inoltre indicato Roberto Fico, presidente della Regione Campania, come componente del Consiglio di amministrazione di Agenas, completando così il quadro delle nomine proposte.

Un incarico temporaneo per la piena operatività dell’ente

A commentare la decisione è stato lo stesso Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia – ha dichiarato –. Ci tengo a evidenziare come si tratti di un incarico temporaneo, al fine di garantire all’ente un graduale rientro alla piena operatività”.

Parole che chiariscono la natura del ruolo affidato a Fedriga: un mandato a tempo, pensato per accompagnare Agenas in una fase di riorganizzazione e rilancio delle sue funzioni istituzionali.

Il ruolo di Agenas nel sistema sanitario

Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, svolge un ruolo centrale di supporto tecnico-operativo al Servizio sanitario nazionale, favorendo il coordinamento tra Stato e Regioni. L’indicazione di Fedriga alla presidenza arriva dunque in un contesto di particolare rilevanza per la governance della sanità pubblica.

La scelta della Conferenza delle Regioni punta a valorizzare l’esperienza istituzionale del presidente del Friuli-Venezia Giulia, già alla guida dell’organismo che rappresenta le Regioni italiane nei rapporti con il Governo.

Una decisione condivisa dalle Regioni

La proposta avanzata oggi a Roma rappresenta un passaggio formale significativo nel percorso di rafforzamento della struttura di Agenas. La convergenza sul nome di Massimiliano Fedriga testimonia una scelta condivisa all’interno della Conferenza delle Regioni, orientata a garantire continuità e funzionalità all’Agenzia in una fase delicata.

