Manifattura, segnali di ripresa dal Fvg: a SamuExpo imprese più forti e orientate ai mercati esteri

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma punto di riferimento nazionale e internazionale per la manifattura, un settore che sta tornando a crescere e a guardare con maggiore fiducia ai mercati del futuro. È il messaggio lanciato dall’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini durante la visita a SamuExpo 2026, in corso a Pordenone fino al 7 febbraio.

A margine dell’evento fieristico, Bini ha incontrato espositori e imprenditori insieme al presidente dell’ente fieristico Renato Pujatti e al presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, sottolineando il valore strategico della manifestazione per il tessuto produttivo regionale.

“Un’aria effervescente nel mondo produttivo”

Nel corso della visita, l’assessore ha evidenziato il clima positivo che emerge dal sistema imprenditoriale regionale.

“Ho respirato un’aria effervescente – ha dichiarato Bini –: la macchina economica, seppur lentamente, si è rimessa in moto e questo ci fa ben sperare per i prossimi anni, al netto delle incertezze internazionali”.

Un segnale incoraggiante che arriva direttamente dalle imprese, protagoniste di una fase di ripresa graduale ma strutturata, capace di affrontare le sfide dei mercati globali con maggiore consapevolezza.

Imprese più forti e orientate all’estero

Bini ha rimarcato la forte presenza delle aziende del Friuli-Venezia Giulia all’interno di SamuExpo, favorita anche dal lavoro svolto dal Cluster della metalmeccanica Comet. Secondo l’assessore, le imprese regionali stanno crescendo sia dal punto di vista dimensionale sia nella capacità di competere sui mercati esteri in modo sempre più organizzato.

“La Regione – ha aggiunto – sta facendo la propria parte, sostenendo un ecosistema che accompagna le imprese verso i mercati moderni e internazionali, attraverso strumenti dedicati, missioni mirate e politiche industriali coerenti”.

Internazionalizzazione e Piano Manifattura 2030

Nel suo intervento, Bini ha ricordato anche gli investimenti regionali a supporto dell’internazionalizzazione e il Piano Manifattura 2030, che definisce le linee guida per lo sviluppo dell’economia regionale e dei mercati del futuro.

Un percorso che, secondo l’assessore, richiede una collaborazione costante tra istituzioni e imprese, per rafforzare la competitività del territorio e consolidare i risultati raggiunti.

SamuExpo 2026: numeri in crescita

SamuExpo 2026 si conferma tra i più importanti eventi specializzati a livello internazionale per i settori della metalmeccanica, della plastica e della subfornitura. Nonostante l’ampliamento degli spazi espositivi, con l’allestimento della tensostruttura del Padiglione 10, la fiera registra il tutto esaurito su 37mila metri quadrati coperti.

I numeri parlano chiaro: 540 aziende espositrici, 845 marchi rappresentati e una presenza estera pari a circa il 16% del totale, a testimonianza di una manifestazione in continua crescita e sempre più attrattiva sul piano internazionale.

