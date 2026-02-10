Runner “fantasma” a Udine: entrava con le sue scarpe ed usciva con quelle rubate, arrestato dalla Polizia

Sembrava un normale cliente appassionato di running, ma in realtà aveva messo a punto un metodo preciso e ripetuto per rubare. La Polizia di Stato di Udine ha arrestato nella mattinata di venerdì 6 febbraio un cittadino italiano di 36 anni, residente in città, ritenuto responsabile di una serie di furti all’interno di un noto negozio di articoli sportivi di viale Tricesimo.

L’uomo era già stato notato più volte aggirarsi tra gli scaffali senza mai effettuare acquisti, attirando l’attenzione del personale. Solo con l’ultimo episodio, però, il suo piano è venuto definitivamente allo scoperto.

Il trucco: cambiarsi nei bagni del negozio

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, il 36enne prelevava scarpe e indumenti tecnici per la corsa direttamente dagli scaffali, per poi nascondersi nei bagni del negozio. Qui rimuoveva i dispositivi antitaccheggio e indossava i capi rubati, lasciando all’interno del locale le proprie scarpe personali.

Un sistema apparentemente semplice, ma efficace, che gli aveva già permesso di colpire più volte. Questa volta, però, uno dei dispositivi antitaccheggio non era stato rimosso correttamente e ha fatto scattare l’allarme al momento del passaggio alle barriere d’uscita.

La merce che l’uomo aveva addosso in quel momento aveva un valore complessivo di circa 200 euro.

L’intervento di commessi e vigilanza

All’attivazione dell’allarme sono intervenuti immediatamente i commessi e l’addetto alla vigilanza, che hanno riconosciuto il soggetto come un presunto “runner” cittadino già visto nei giorni precedenti. Il suo comportamento sospetto – lunghe permanenze nel negozio senza acquisti – non era passato inosservato.

Sul posto è quindi arrivata una volante della Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti insieme al responsabile dell’esercizio commerciale.

Altri furti nei giorni precedenti

Le verifiche hanno permesso di ricostruire anche altri due episodi di furto, avvenuti nelle giornate di mercoledì e giovedì precedenti. In entrambe le occasioni, l’uomo aveva sottratto due paia di scarpe da running, per un valore complessivo di circa 400 euro, utilizzando sempre lo stesso stratagemma.

Le scarpe personali del 36enne venivano successivamente rinvenute nascoste tra gli scaffali del negozio, a conferma del modus operandi.

Arresto per furto aggravato

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove rimane in attesa della convalida dell’arresto in sede di giudizio direttissimo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook